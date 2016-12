Amna, însărcinată în şapte luni

Cântăreaţa Amna a uimit pe toată lumea când a anunţat, zilele trecute, că este însărcinată în şapte luni. Acum, artista aduce lămuriri în plus, spunând că a avut mici probleme de sănătate şi, fiind prima ei sarcină, a decis să nu spună nimic până nu a fost sigură.

„Am ţinut secret, am avut mici probleme, am fost şi la spital, fiind primul bebe, nu am vrut să spun. Am ţinut secretul din cauza problemelor de sănătate“, a explicat Amna.

Micuţul are deja un nume, David Cristian. Mai mult, camera lui este aproape gata, iar cei doi viitori părinţi, Amna şi soţul ei, Cristi, i-au cumpărat şi hăinuţe frumoase, printre care un costumaş bleumarin foarte drăguţ.

Blonda, deşi nu a luat pauză de la concerte, e decisă să nu îşi ia copilul cu ea la muncă. „Nu vreau să îl iau la concerte, vreau să aibă o copilărie normală“, a spus artista.