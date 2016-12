Amna, pe aceeaşi scenă cu Adele

După succesul din Europa şi America Latina, solista Andreea Muşat, alias Amna, cucereşte şi nordul Africii, artista fiind de două ori nominalizată la Tunisia Music Awards, la categoriile Best Female şi Best New Artist. Evenimentul este programat pe 16 martie, la Grand Hotel din Tunis. Acesta este cel mai important eveniment muzical de pe continentul african, iar printre numele mari confirmate să susţină recitaluri în acest an se numără Adele, PSY, Pitbull şi David Guetta. „La asta chiar nu m-am aşteptat. Ştiam că piesele mele sunt în topuri şi în Tunisia, însă când am fost contactată de organizatori şi mi s-a propus să cânt pe aceeaşi scenă cu Adele, PSY sau Pitbull am crezut că totul este doar o glumă. O să susţin un show de şase minute în cadrul acestui eveniment”, a declarat Amna.