Amna pregăteşte un nou single înainte de sărbători

Frumoasa blondă Amna, interpretă care a debutat, anul acesta, cu o piesă devenită unul dintre hiturile verii, se pregăteşte să „atace” acum top-urile de iarnă cu un nou single, pe care îl pregăteşte la Constanţa. Piesa se va numi, cel mai probabil, „She Bangs” şi va păstra elemente din stilul primului ei single „Tell Me Why”. Piesa este gata de lansare pentru perioada din preajma sărbătorilor, deşi nu are un specific de sezon. Astfel, se aşteaptă apariţia piesei mai întâi pe internet, ca apoi, la decizia casei de discuri, noua piesă să apară şi pe piaţă.

NOUL SINGLE, PRODUS LA CONSTANŢA Urmând tradiţia unor alţi artişti cărora Constanţa le-a purtat „noroc” în muzică, Amna a ajuns pe... mâna unor tineri producători din oraşul nostru, Florin Cioran şi Cornel Donici, pe care fanii muzicii autohtone actuale îi cunosc sub numele Dony & The Kyd. Amna a fost lăsată cu încredere pe mâna lor de către Tom Boxer, pe care finalul anului îl găseşte, se pare, foarte ocupat.

Florin Cioran (The Kyd) a declarat, în exclusivitate pentru „Telegraf”, faptul că, după înţelegerile iniţiale, piesa ar fi trebuit să iasă deja şi că aceasta va apărea mai întâi pe internet, peste aproximativ o săptămână. „Piesa se numeşte „She Bangs”. Tom Boxer ne-a cerut să facem un single pentru Amna, pentru că el nu mai are timp să se ocupe… Ideea lui este ca şi următorul single să păstreze din stilul ei şi, practic, această nouă piesă reprezintă o continuare a primei melodii. Este o piesă comercială, de radio, dar care ar fi foarte OK şi pentru club. Mai mult, nu se termină totul aici, pentru că vom mai lucra pentru Amna şi pe viitor”, a precizat The Kyd.

DEBUT CU SUCCES Cristina Andreea Muşat, sub numele de scenă Amna, este o prezenţă nonconformistă în show-biz-ul autohton. Potenţialul i-a fost recunoscut încă de la prima colaborare realizată cu Tom Boxer pentru piesa „Tell Me Why”, care s-a bucurat de un succes notabil la posturile de radio naţionale şi internaţionale.

Amna şi-a demonstrat pasiunea pentru muzică încă din copilărie, când oferea adevărate... concerte prietenilor şi familiei. Ea s-a dedicat studiului muzicii, urmând cursuri de pian şi lecţii de canto la Liceul „George Enescu” din Capitală. În paralel, a continuat şi studiile generale, absolvind Liceul bilingv „George Coşbuc” din Bucureşti, Facultatea de Relaţii Internaţionale şi un master în Marketing şi Negociere în Afaceri.

Acum este pregătită să întâmpine 2012 cu o nouă piesă, care se anunţă a fi din nou hitul anului.