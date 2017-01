Amnistia cutremură România... politică

AMNISTIA... BAT-O VINA Anul 2013 pare a nu se încheia prea energic şi plin de entuziasm în USL. Legea amnistiei şi modificările aduse de Parlament la Codul Penal au provocat un nou scandal în USL, între preşedintele PSD, Victor Ponta, şi preşedintele PNL, Crin Antonescu. Dacă, în ceea ce priveşte modificările aduse Codului Penal, Ponta şi Antonescu nu au avut niciun fel de discuţie, ba mai mult, nici nu au ştiut că va fi supus votului, pe Legea amnistiei au fost mai multe discuţii în USL. „În urmă cu câteva săptămâni, am fost la USL cel puţin 12 persoane atunci când Crin Antonescu a fost de acord cu Legea amnistiei. După aceea, a zis să dau Ordonanţă de Urgenţă mai bine. Am spus, evident, că nu dau Ordonanţă de Urgenţă pe aşa ceva şi s-a hotărât, repet, în USL”, a declarat Ponta. La sfârşitul săptămânii trecute, în cadrul unei şedinţe a PNL, Antonescu ar fi spus, potrivit unor stenograme apărute în mass-media, că ideea premierului, privind trecerea amnistiei prin Parlament, a fost una stupidă. „Lucrurile care au fost relatate în presă sau cu care am fost citat sunt reale, eu am făcut acea prezentare a situaţiei, nu în regim de declaraţie publică, ci în regim de şedinţă de partid”, a spus Antonescu.

USL - SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII În baza acestor declaraţii, Victor Ponta a spus ieri că preşedintele PNL şi-a minţit colegii de partid. „Nu ar fi prima dată când domnul Antonescu spune ceva colegilor săi, altceva nouă şi alta presei. Ne-am obişnuit”, a afirmat Ponta. Aceste ultime declaraţii au generat noul cutremur din USL. „Victor Ponta m-a făcut mincinos. Nu îi permit nici domniei sale, cum nu i-am permis nici lui Traian Băsescu. De când sunt în viaţa politică, am spus întotdeauna adevărul. Am prezentat în faţa colegilor mei situaţia cum am cunoscut-o şi tot ce am spus acolo e adevărat. Eu, spre deosebire de alţii, nu am fost dovedit niciodată mincinos”, a replicat Antonescu. Evident că, în baza acestor contre dure între cei doi lideri ai USL, toată lumea începe să pună sub semnul întrebării alianţa politică. „Dacă genul acesta de lucruri continuă, mă tem că ne îndreptăm spre o rupere a USL”, a explicat Antonescu, în timp ce Ponta a spus că el întotdeauna a putut să depăşească crizele, dar că nu a acceptat ideea de a lăsa lucrurile neelucidate.