Amorţeala UE frânează investiţiile străine

România a coborât pe locul 73 într-un clasament privind atragerea de investiţii străine directe (ISD) în 2010, realizat de Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD) Geneva. În 2009, ţara noastră ocupa locul 63, iar în 2008, 42. Potrivit datelor UNCTAD, investiţiile străine directe s-au ridicat la 3,573 miliarde dolari, în 2010, iar stocul a ajuns la 70 miliarde dolari. La nivel global, fluxurile de ISD au crescut cu 5%, la 1.240 miliarde dolari, dar sunt cu 15% sub nivelul post-criză şi cu 37% sub cel din 2007. În Europa Centrală şi de Est, ISD-urile au scăzut pentru al treilea an consecutiv, cu 47%, „din cauza amorţelii statelor membre UE”, spun cei de la UNCTAD.