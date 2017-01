“Amplasarea camerelor video de pe litoral a fost strategic făcută, ca să nu deranjeze privirile mai marilor din Ministerul Mediului“

Deputatul PNL de Constanţa Andrian Mihei ne-a remis un comunicat de presă prin care menţionează că răspunsul pe care l-a primit de la Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (MMGA) în urma interpelării înaintate ministrului Sulfina Barbu cu privire la eficienţa camerelor video montate pe litoral reprezintă o tragi-comedie absurdă, în două acte. Mihei apreciază că răspunsurile la întrebările: “Care a fost eficienţa acestui sistem de supraveghere video?”, “Cîte cazuri au fost rezolvate, folosindu-l?”, “În ce măsură consideraţi că s-au respectat prevederile contractuale de către operatorii plajelor?”, “Ce măsuri au fost luate faţă de cei care nu le-au respectat?” sînt total neconcludente şi lipsite de obiectivitate. “Se pare că, între timp, obiectivele şi destinaţia acestui sistem de supraveghere au fost redefinite şi transformate, astfel încît, cu mîndrie, secretarul de stat Ana - Lucia Varga, , să ne poată răspundă satisfăcută“, a spus Mihei. El a adăugat că, după o introducere inutilă a componenţei şi amplasării sistemului de supraveghere video, Lucia Varga a precizat în răspunsul ministerului că rolul acestuia a fost de a supraveghea, în permanenţă, starea plajelor de pe litoral şi de a verifica modul în care agenţii economici care au închiriat plajele şi-au respectat obligaţiile contractuale privind curăţenia de pe plaje. “Altfel spus, nici vorbă de sprijinit Jandarmeria pentru siguranţa turiştilor! (...) Finalul răspunsului la prima întrebare a fost . S-a subliniat că rolul camerelor video în promovarea turismului litoral a fost important. Oare rolul Ministerului Mediului este cel de promovare a turismului de pe litoral? În plus, mi se mai dau cîteva adrese web, care transmit imagini în timp real, din diverse staţiuni turistice din lume. Ni se dă chiar exemplul Bulgariei, care îşi promovează litoralul prin această metodă. Ţin să-i subliniez doamnei Varga că, dacă are curiozitatea să acceseze camerele de monitorizare ale bulgarilor de la Albena, va avea surpriza să constate că acelea încă funcţionează, spre deosebire de cele de pe litoralul românesc! Şi, în plus, dacă au fost atît de eficiente în a supraveghea starea plajelor de pe litoral, atunci de ce nu mai sînt utilizate şi în extrasezon?“, a continuat Mihei. El spune că este nemulţumit şi de răspunsul la cea de-a doua întrebare, care este incomplet. “Mi s-a spus doar faptul că în sezon s-au făcut 998 de controale şi s-au aplicat 10 sancţiuni şi 14 avertismente, plus o notificare pentru rezilierea unui contract. Aşa se explică de ce plajele erau pline de deşeuri, scoici şi alge, de ce multe dintre toaletele ecologice erau mizerabile, iar celelalte închise cu cheia, de ce nu existau duşuri decît în cîteva locaţii, de ce construcţiile de pe plaje aveau diverse forme şi dimensiuni şi nimănui nu îi păsa că nu sînt respectate reglementările. Dar, probabil că amplasarea camerelor video a fost strategic făcută, ca să nu deranjeze privirile mai marilor din Ministerul Mediului“, a declarat Mihei. El a mai spus că, inevitabil, se nasc cîteva întrebări: “A fost eficient acest program pilot? Este, de fapt, acest proiect inclus într-o strategie a dezvoltării turismului litoral, cu o expunere de motive concretă şi cu o eficienţă estimată? Cine răspunde pentru toate proiectele născute peste noapte, fără o fundamentare corespunzătoare şi clară, fără un studiu de oportunitate, menite doar să servească ambiţiilor unora şi intereselor altora?. Pînă cînd autorităţile centrale vor ignora autorităţile locale, societatea civilă şi interesul public, demarînd proiecte după ureche, fără un studiu real, fără o strategie unitară şi fără o justificare reală?“. Reamintim că Mihei i-a adresat, pe 9 octombrie, ministrului Sulfina Barbu, interpelarea, în baza declaraţiilor acesteia de la începutul verii, prin care afirma că, pentru siguranţa turiştilor care vizitează litoralul românesc, jandarmii care supraveghează plajele vor fi sprijiniţi în activitate de un program pilot de supraveghere a plajelor cu camere video. Sistemul s-a ridicat la valoarea de 1,1 miliarde lei vechi şi a fost finanţat de DADL.