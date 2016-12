Ample investiţii în derulare pe AIMK

10:58:46 / 23 Ianuarie 2014

HA HA HA

Proiectul pentru apele contaminante de degivrant este o incununare a inteleptei politici de achizitionare de degivroare ( niste masinarii tare scumpe ). Primul degivror era atipic, dar a fost cumparat de la fostul director operational. Al doilea, bun si scump, a fost stricat din prostia operatorilor. Al treilea, proaspat, a fost cumparat de la o firma dubioasa acum in lichidare. Degivrari insa, din an in paste.