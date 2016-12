AMR acuză CCR că şi-a depăşit competenţele în cazul membrilor CSM declaraţi neconstituţionali

Decizia Curţii Constituţionale Române (CCR) prin care hotărârea Senatului de validare a magistraţilor aleşi în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a fost declarată neconstituţională are meritul de a fi clarificat fără echivoc problema nelegalităţii candidaturilor judecătorilor Lidia Bărbulescu şi Dan Lupaşcu şi procurorului Dan Chiujdea. Afirmaţia îi aparţine ministrului Justiţiei, Cătălin Predoiu, care a reamintit că Ministerul Justiţiei (MJ) a păstrat o rezervă totală asupra chestiunii legalităţii candidaturilor celor trei, aşteptând finalizarea procedurilor şi decizia CCR. „Această hotărâre are, de asemenea, meritul de a fi purgat procesul electiv pentru Consiliu de un viciu care ar fi afectat credibilitatea instituţiei în procesul de conducere a Justiţiei şi de desăvârşire a reformelor”, a mai spus Predoiu. El a precizat că MJ a ajuns la concluzia că CSM îşi păstrează şi continuă fiinţa juridică şi urmează să reintre în capacitatea de exerciţiu şi funcţionalitate deplină după validare de către Senat a celorlalte opt candidaturi legale. Ministrul Justiţiei a amintit faptul că validarea de către Senat este considerată de către CCR drept o „îndatorire constituţională”, după cum se arată în motivarea făcută publică joi. Mai mult, Predoiu a punctat faptul că deciziile adoptate de CSM până în prezent rămân valabile, pentru că decizia CCR produce efecte numai pentru viitor. Asociaţia Magistraţilor din România (AMR) consideră că, judecând persoane fizice sub aspectul legalităţii candidaturii, deciziile CCR privind candidaturile pentru CSM sunt în afara competenţelor acesteia şi nu produc efecte juridice obligatorii, având caracterul unor hotărâri civile. AMR atrage atenţia că, prin deciziile Curţii Constituţionale 53 şi 54 din 25 ianuarie 2011, CCR trece de pragul competenţelor sale, aducând o atingere gravă însăşi supremaţiei Constituţiei pe care trebuie să o garanteze şi subminând grav principiul separaţiei puterilor în stat. În acelaşi timp, AMR constată că deciziile pronunţate de CCR obligă Senatul să reia procedurile de validare a membrilor CSM şi să încalce, la rândul său, prevederile legii (art. 18 alin.4 din Legea 317/2004), validând individual membrii CSM şi nu lista cuprinzând magistraţii aleşi ca membri, aşa cum cere în mod expres norma legală. Amintim că alături de cei trei magistraţi au fost declaraţi neconstituţionali şi reprezentanţii societăţii civile, Corina Dumitrescu şi Victor Alistar.