A murit creatorul lui E.T.

Carlo Rambaldi, creatorul efectelor speciale pentru filmul ”E.T” şi seria ”Alien”, a încetat din viaţă la vârsta de 86 de ani, la Roma. ”A plecat din viaţă unul dintre geniile cinematografiei mondiale, un magician al efectelor speciale”, se spune în necrologul difuzat de autorităţile italiene.

Carlo Rambaldi s-a născut la 15 septembrie 1925, în nord-estul Italiei, nu departe de Ferrara. A studiat la Academia de Artă din Bologna şi a debutat în cinematografie în anul 1957, când a creat un dragon de 12 metri pentru filmul regizorului Giacomo Gentilomo, ”Siegfried”. Pentru efectele speciale din versiunea italiană a filmului ”King Kong”, lansat pe ecrane în 1976, Carlo Rambaldi a primit primul său premiu Oscar. Cel de-al doilea premiu Oscar a fost câştigat în 1980, pentru efectele speciale din filmul ”Alien”, regizat de Ridley Scott, iar peste trei ani a primit încă un Oscar, pentru munca la filmul ”E.T.”, în regia lui Spielberg. Printre alte filme la care a colaborat Carlo Rambaldi se numără ”Close Encounters of the Third Kind / Întâlnire de gradul trei” al lui Steven Spielberg sau ”Dune”, regizat de David Lynch.

De-a lungul vieţii sale, Carlo Rambaldi a primit numeroase prestigioase premii pentru contribuţia în cinematografie, inclusiv în 2002, premiul naţional al Italiei, David Di Donatello.