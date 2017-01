Amy Winehouse a fost suspectă tuberculoză

Doctorii care o îngrijesc pe cîntăreaţa britanică, internată la începutul săptămînii într-un spital londonez, s-au temut că simptomele prezentate de artistă erau cele ale tuberculozei. Printre simptomele enunţate de doctori se aflau tusea expectorantă, pierdere mare în greutate şi lipsa poftei de mîncare. Testul a fost însă negativ. Amy Winehouse a fost spitalizată luni, la Londra, după ce i s-a făcut rău în locuinţa sa. “Amy este în stare gravă. Doctorii se chinuie în continuare să îi ţină sub control bătăile neregulate ale inimii, dar condiţia ei îi îngrijorează. A suferit de o tuse oribilă pentru un timp, expectorînd sînge, dar a refuzat să fie examinată. Doctorii cred acum că are tuberculoză şi fac teste în plus pentru a fi siguri”, a declarat o sursă apropiată lui Amy Winehouse pentru tabloidul britanic “The Sun”. Prietenii şi familia cîntăreţei speră ca diagnosticul să o sperie pe Amy Winehouse şi să o determine să renunţe la droguri pentru totdeauna. “Lucrurile arată destul de rău, dar acum măcar au găsit ceva şi va fi mai uşor să o ţină în spital şi să o ajute să scape de droguri. Cuvîntul tuberculoză s-ar putea să o sperie şi să vrea să se facă bine”, a mai precizat sursa.

În ultimul an, Amy Winehouse a constituit unul dintre subiectele preferate ale tabloidelor britanice, mai mult pentru scandalurile provocate decît pentru muzica sa. Cîntăreaţa cu o voce excepţională este cunoscută pentru problemele sale legate de consumul de droguri, alcool, tendinţa de automutilare, anorexie şi bulimie. Amy Winehouse a efectuat deja cîteva cure scurte de dezintoxicare, de doar cîteva zile: în august, septembrie şi noiembrie 2007 şi la începutul acestui an.