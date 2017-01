Amy Winehouse a primit un “Ivor Novello” pentru cel mai bun cîntec

Cîntăreaţa britanică a primit, joi, la Londra, premiul pentru cel mai bun cîntec la cea de-a 53-a ediţie a prestigioaselor premii Ivor Novello, care îi recompensează pe cei mai buni compozitori de muzică. Fidelă reputaţiei sale de star instabil, Amy Winehouse, în vîrstă de 24 de ani, a sosit prea tîrziu pentru a primi personal premiul acordat pentru compoziţia sa “Love Is A Losing Game”. Premiul a fost remis tatălui său, Mitch Winehouse, un şofer de taximetru londonez, care a dat asigurări că fiica sa, ale cărei probleme legate de consumul de droguri şi alcool sînt binecunoscute, “se simte bine”. Fiica sa a apărut în cele din urmă la mijlocul ceremoniei, confirmînd spusele tatălui ei: “Mă simt bine, cu adevărat bine!”.

Săptămîna trecută, autoarea hitului “Back to Black” a aflat că nu va fi pusă sub acuzaţie pentru deţinere şi consum de droguri, după ce, în luna ianuarie, tabloidul britanic “The Sun” a publicat o înregistrare în care aceasta apărea fumînd crack. În scurta sa carieră, Amy Winehouse a cîştigat deja cinci premii Grammy, iar joi a primit cel de-al treilea premiu Ivor Novello. La ediţia din 2008 a premiilor Grammy, a fost recompensată pentru cea mai bună înregistrare şi cel mai bun cîntec pentru “Rehab” şi cel mai bun album pop, “Back to Black”, cu care a devenit celebră la nivel internaţional şi a fost desemnată revelaţia anului şi cea mai bună artistă pop solo. Anul trecut a cîştigat un premiu Ivor Novello la categoria cel mai bun cîntec contemporan, tot pentru “Rehab”.