Amy Winehouse era perfectă

Tony Bennett, cântăreţul american în vârstă de 85 de ani care a înregistrat un duet cu Amy Winehouse, cu o lună înaintea morţii ei, este de acum celebru şi în Europa. Nu numai că lansează un disc în exclusivitate cu duete, printre care şi cu Lady Gaga, dar este cel care a avut privilegiul să înregistreze cu Amy Winehouse ultimul ei cântec. Clipul piesei ”Body and Soul”, o piesă clasică de jazz, a fost vizionat de trei milioane de ori într-o săptămână pe YouTube. Însă, dincolo de partea artistică, Tony Bennett este unul din cei care pot vorbi despre cum se simţea cântăreaţa înaintea morţii. ”Era perfectă, fericită, dar mi-era totuşi teamă pentru ea”, spune cântăreţul cotidianului ”Le Parisien”. ”Aş fi vrut să-i spun să fie atentă pentru că şi eu am avut probleme cu cocaina şi am reuşit să le depăşesc. Nu-mi plăcea ca Amy să-şi facă rău în continuare. N-am reuşit să vorbesc cu adevărat cu ea. La o lună după înregistrare, a murit. Fiul meu m-a sunat să-mi spună. Am fost extrem de trist”, mărturiseşte Tony Bennett.

Întâlnirea cu vedeta britanică l-a impresionat profund şi Tony Bennett intenţionează să facă un gest special după această tragedie: ”Toate beneficiile realizate de pe urma lansării cântecului vor fi vărsate fundaţiei pe care o va înfiinţa tatăl lui Amy, pentru ajutorarea toxicomanilor”, a mai spus cântăreţul, adăugând că-şi va aminti mereu cu drag de artista britanică.