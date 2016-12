Amy Winehouse, în topul artiştilor cu cele mai bine vândute discuri postume

Amy Winehouse are toate şansele să ocupe un loc foarte bun într-un top neoficial al artiştilor ale căror albume lansate postum cunosc un succes enorm şi aduc venituri uriaşe, după ce ”Lioness: Hidden Treasures” s-a vândut în prima zi de la lansare în peste 140.000 de exemplare. Albumul postum al lui Amy Winehouse a ajuns direct pe primul loc în topurile britanice. Discul, apărut pe piață în 5 decembrie, la patru luni de la decesul cântăreţei, conține 12 melodii înregistrate de Amy Winehouse înainte de 23 iulie 2011, unele dintre ele fiind noutăţi absolute. Mai mult, vânzările înregistrate de ”Back to Black”, lansat de Amy în 2006, au crescut considerabil în săptămânile de după decesul cântăreţei. Discul, cu 3,3 milioane de exemplare vândute în total, a devenit astfel al doilea cel mai căutat album al secolului XXI în Marea Britanie, fiind depăşit doar de albumul ”21” al lui Adele, vândut în 3,4 milioane de exemplare. Amy Winehouse are astfel toate şansele să figureze alături de Janis Joplin, Kurt Cobain, Ray Charles sau John Lennon în rândul artiştilor ale căror discuri lansate postum au cunoscut un succes uriaş şi au adus, în consecinţă, venituri considerabile.

Regele muzicii pop, Michael Jackson, a continuat să aibă încasări colosale după moartea sa. Discul intitulat simplu ”Michael”, lansat la sfârşitul anului trecut şi conţinând zece piese inedite, s-a vândut în aproximativ 225.000 de exemplare doar în prima săptămână de la apariţia sa. Cel mai bine vândut album solo al lui John Lennon, ”Double Fantasy”, a fost lansat cu doar trei săptămâni înainte ca fostul membru The Beatles să fie ucis. Discul, care conține piese clasice ale solistului precum ”Just Like Starting Over” și ”Woman”, a câștigat premiul Grammy pentru Albumul Anului în 1981. ”Double Fantasy” s-a vândut în peste trei milioane de copii. După sinuciderea solistului Kurt Cobain în 1994, Nirvana a devenit una dintre trupele cu cele mai mai vânzări de discuri. Înregistrarea din 1993 ”MTV Unplugged in New York” s-a vândut în peste cinci milioane de copii în următorii trei ani de la lansarea sa.

În topul albumelor postume cel mai bine vândute, un loc de frunte îl ocupă ”Genius Loves Company”, lansat la două luni după moartea lui Ray Charles. Discul a ajuns în fruntea clasamentelor muzicale şi s-a vândut până în prezent în 3,2 milioane de copii. La trei luni după ce Janis Joplin a murit de o supradoză de heroină, a fost lansat cel mai mare album al carierei sale, ”Pearl”, care a inclus versiunea Joplin a cântecului ”Me and Bobby McGee”. Albumul a dominat clasamentele în 1971 şi de atunci s-a vândut în aproape opt milioane de exemplare. Rapperii Tupac Shakur și Notorious B.I.G. sau cântăreaţa latino Selena, al căror deces violent a survenit brusc, sunt alte exemple de artişti ale căror albume au înregistrat vânzări postume de ordinul milioanelor de exemplare.