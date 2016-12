Amy Winehouse, prima stea pe Music Walk of Fame de la Londra

Amy Winehouse va fi prima artistă care va primi o stea pe noul Music Walk of Fame ce va fi realizat în curând la Londra. Pe 14 septembrie, data la care ar fi împlinit 30 de ani, Amy Winehouse va primi steaua. Locul va semăna cu celebrul Walk of Fame de la Los Angeles, însă va fi axat, cum arată şi numele, pe muzică. Noua atracţie turistică se va afla în cartierul Camden, celebru pentru numeroasele concerte pe care le găzduieşte şi care a fost şi cartierul londonez preferat de Amy Winehouse. Alţi artişti, ca The Clash, Oasis, Blur, Madness şi The Libertines sunt foarte ataşaţi de acest loc şi vor figura probabil şi ei pe Music Walk of Fame.