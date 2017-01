Amy Winehouse riscă să nu mai cînte niciodată

Internată la sfîrşitul săptămînii trecute din cauza unei infecţii pulmonare, cîntăreaţa a primit un diagnostic dintre cele mai sumbre: şi-a distrus vocea din cauza numeroaselor petreceri cu droguri şi alcool şi riscă să nu mai înregistreze niciodată un alt album. Şefii casei de discuri cu care colaborează Amy Winehouse pentru următorul material discografic au declarat în repetate rînduri că lucrul la noul album merge mai încet decît au sperat, din cauza problemelor de sănătate ale artistei britanice. O sursă din anturajul lui Amy Winehouse a declarat pentru “Daily Star”: “Ea încă se luptă. Sperăm ca aşteptarea să merite efortul. Are mult geniu în ea, doar că are nevoie de ceva mai mult timp pînă să se exprime”. Un purtător de cuvînt al cîntăreţei britanice a declarat că nimeni nu trebuie să se îngrijoreze din cauza lipsei de material pentru următorul disc, deoarece nu are fixat niciun termen pentru lansarea albumului următor. “Vechiul album se vinde încă bine. Ea intră des în studioul de înregistrări, dar casa de discuri n-a auzit deocamdată rezultatul final. Amy este bine!”, a adăugat aceeaşi sursă.

Autoarea piesei de succes “Rehab” a fost internată sîmbăta trecută, pentru a i se face de urgenţă cîteva radiografii pulmonare, deoarece a avut o nouă criză respiratorie, provocată de emfizemul pulmonar de care artista a fost deja tratată în luna iunie. Amy Winehouse a fost internată în The London Clinic, acelaşi spital în care s-a internat în trecut pentru a se trata de dependenţa de droguri şi de alcool.

Amy Jade Winehouse, cîntăreaţă şi compozitoare britanică în vîrstă de numai 25 de ani, are un stil unic în care combină elemente de jazz, soul şi rhythm and blues. A debutat în 2003, cu albumul intitulat “Frank”, pentru care a primit o nominalizare la premiile Mercury. Datorită vocii inconfundabile şi originalităţi excepţionale, a reuşit să se impună pe piaţa muzicală cu următorul ei album, “Back To Black”.