Amy Winehouse se declară bisexuală

După problemele cu drogurile, apariţiile şocante şi tot felul de declaraţii ciudate, nimic nu mai părea să ne uimească atunci când venea vorba de Amy Winehouse. Dar iată că vedeta reuşeşte şi de această dată! Cântăreaţa britanică le-a mărturisit prietenilor ei că este bisexuală. Dezvăluirea a ieşit la iveală la câteva zile după ce despre fostul ei soţ, Blake Fielder-Civil, s-a zvonit că ar ieşi cu un transsexual. „Şi ce-i cu asta? Şi mie îmi plac fetele. Am avut relaţii cu alte femei, dar asta nu înseamnă că nu îl mai iubesc pe Blake. Este ceva foarte satisfăcător în a fi cu o femeie. Nu-mi pasă ce vor crede oamenii despre mine că sunt bisexuală. Mă simt grozav”, a mărturisit Amy Winehouse unui amic. Chiar dacă îi ia apărarea în public, Amy Winehouse, de 26 de ani, este furioasă pentru că Blake, de 27 de ani, se vede cu un transsexual care arată exact ca ea. „Este jenant. O ştiu pe fata asta. Obişnuia să stea în faţa casei mele tot timpul. Chiar am vorbit cu ea la telefon, spunându-i să stea departe de Blake, pentru că el mi-a spus că îl hărţuieşte. Nu poate să continue să îmi facă asta. Dar nu îl judec. Fiecare dintre noi are dorinţe sexuale”, a mai spus vedeta.