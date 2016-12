Amy Winehouse şi Kate Moss, în centrul unui nou scandal legat de consumul de cocaină

Fostul soţ al cîntăreţei britanice, probabil nemulţumit de onorariul primit în urma divorţului, a dat publicităţii o serie de detalii picante ale căsniciei sale. Blake Fielder-Civil susţine că Amy Winehouse a furat două grame de cocaină din poşeta top modelului britanic Kate Moss, în timpul unei petreceri private ce a avut loc la New York, în 2007. Blake Fielder-Civil a declarat pentru presa engleză că această petrecere, la care au participat multe alte top modele şi o serie de staruri de la Hollywood, a avut loc în apartamentul lui Kate Moss din hotelul Gramercy Park, în New York. “Kate i-a spus lui Amy să ia o bancnotă de zece dolari din poşeta ei, pentru a priza cîteva linii cu ea. Însă, Amy mi-a spus că a găsit în poşetă două grame de cocaină şi că le-a furat. Am prizat împreună cu ea în toaletă şi apoi am făcut sex, iar restul cocainei am prizat-o ulterior, în faţa celorlalţi”, a declarat Blake Fielder-Civil. Acesta a adăugat că prezentatoarea de modă, în vîrstă de 35 de ani, era atît de beată încît nici nu a realizat că din poşeta ei lipseau cele două grame de cocaină.

Blake Fielder-Civil, de 27 de ani şi Amy Winehouse, de 25 de ani, s-au căsătorit în mai 2007 şi au divorţat în urmă cu aproape două săptămîni. Acesta a adăugat că fosta lui soţie a devenit dependentă de heroină imediat după ce a încurajat-o să consume acest drog. Amy Winehouse a încercat în premieră acest drog foarte puternic într-una dintre serile ei nebuneşti, în 2006, într-un hotel din estul Londrei, după ce l-a privit pe soţul ei prizînd cocaină. “Aveam cu noi o sticlă de şampanie roz şi am făcut sex, iar apoi am stat în pat şi am discutat. Am mai luat heroină singur şi înainte, dar niciodată în faţa ei. Mi-am preparat o doză pentru mine, iar ea m-a privit şi m-a întrebat dacă poate încerca şi ea puţin. Judecata îmi era afectată de droguri şi i-am răspuns afirmativ. A inhalat heroina, s-a aşezat pe spate, a zîmbit, iar ochii ei au căpătat o expresie caraghioasă. Mi-a spus că înţelegea de ce luam acest drog. Amy a devenit dependentă de heroină la fel cum sînt raţele dependente de apă”, a declarat Blake Fielder-Civil.

Fostul soţ al celebrei cîntăreţe, care susţine că a cheltuit pe droguri pînă la 8.000 de euro pe săptămînă, a mărturisit că, la cîteva săptămîni de la acea seară, Amy Winehouse a început să îl implore să îi cumpere tot mai multă heroină, după care a devenit dependentă de cocaină. Blake Fielder-Civil a fost trimis, marţi, din nou, în centrul de tratare a dependenţei de droguri, după ce a fost depistat pozitiv la un test antidrog, fapt ce reprezintă o violare a regimului de eliberare condiţionată. Bărbatul a fost trimis la închisoare în 2007, în urma agresării unui patron de bar şi pentru tentativă de obstrucţionare a justiţiei. A fost eliberat în luna februarie şi de atunci încearcă să îşi trateze dependenţa de droguri într-o clinică de specialitate.

Nici Amy Winehouse, nici Kate Moss nu au comentat declaraţiile lui Blake Fielder-Civil.