Amy Winehouse şi-a adus socrul la disperare

Socrul lui Amy Winehouse le-a cerut fanilor cîntăreţei britanice să nu-i mai cumpere muzica, în încercarea de a-i ajuta pe aceasta şi pe soţul ei să nu mai abuzeze de droguri. Giles, tatăl lui Blake Fielder-Civil, a declarat la postul BBC Radio 5 că Amy Winehouse şi fiul lui au devenit dependenţi de droguri, dar că neagă acest lucru. “Se pare că este acceptat faptul că vedetele rock iau droguri, dar vedetele rock care iau droguri mor”, a spus socrul cîntăreţei, care a adăugat că se teme pentru viaţa celor doi. La începutul lunii, cîntăreţa de 23 de ani a anunţat că îşi amînă turneul din Canada şi SUA, din cauza unor probleme de sănătate. Tabloidele britanice prezintă frecvent viaţa din ce în ce mai haotică a lui Amy Winehouse, care a fost fotografiată recent cu răni pe mîini şi cu sînge pe pantofi.

Giles Fielder-Civil crede că fiul său şi Amy Winehouse, care s-au căsătorit în luna mai, consumă cocaină şi, posibil, heroină. “Am vrea să apelăm la fanii lui Amy pentru a-i trimite un mesaj că dependenţa şi purtarea ei nu sînt acceptabile”, a spus socrul artistei. “Poate e timpul să nu îi mai cumpere înregistrările, poate aşa vor afecta casa de discuri şi apoi casa de discuri se va sesiza”. Giles Fielder-Civil a făcut apel ca lui Amy Winehouse să nu i se acorde niciun premiu la gala MOBO (Music of Black Origin) de luna viitoare, unde a fost nominalizată de patru ori. În replică, tatăl cîntăreţei, Mitch Winehouse, crede însă că părinţii lui Blake Fielder-Civil aduc argumente neconvingătoare. Într-un interviu, acesta a declarat că boicotarea muzicii fiicei sale nu o va ajuta în problema cu drogurile, despre care crede că s-a înrăutăţit în ultimele luni. “Nu ar fi un mesaj pentru Amy”, a explicat tatăl artistei. Medicii i-au spus acestuia, după ce a încercat să o facă pe Amy să se lase, cu ţipete şi strigăte şi plînsete, că este vremea să încerce cu blîndeţea, să o lase să simtă că ea este cea care îşi decide soarta.

Casa de discuri a lui Amy Winehouse, Island, a dat o declaraţie în care se spune că a făcut tot ce a putut pentru a o ajuta “în problemele personale”. “Are întreg sprijinul nostru, profesional, emoţional şi financiar. Am sfătuit-o să se odihnească în timpul acestei perioade dificile şi am pus în aşteptare toate angajamentele ei promoţionale”. Albumul lui Amy Winehouse, intitulat “Back to Black”, a ajuns în fruntea clasamentelor muzicale britanice şi s-a vîndut foarte bine în întreaga lume, iar cel mai cunoscut single, “Rehab”, spune povestea unui dependent de alcool care refuză ajutorul unei clinici de reabiltare.