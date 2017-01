Amy Winehouse şi-a anulat toate angajamentele profesionale pe anul acesta

Casa de discuri a cîntăreţei britanice Amy Winehouse a anunţat că aceasta şi-a anulat toate angajamentele muzicale pe care le avea pînă la sfîrşitul anului. Decizia a fost luată la indicaţiile medicului său, precizîndu-se că rigoarea unui turneu şi intensitatea emoţională la care a fost supusă Amy Winehouse în ultimele săptămîni au lăsat urme asupra sănătăţii sale. Cîntăreaţa de 24 de ani şi-a mai anulat o serie de concerte în vară, pentru a urma o cură de dezintoxicare. Tabloidele britanice au citat mai multe surse apropiate cîntăreţei, care vorbesc despre supradoze de alcool şi diverse substanţe interzise, heroină, cocaină sau ketamină.

Tînăra femeie a pierdut foarte mult în greutate şi a recunoscut că a suferit de anorexie şi bulimie după ce şi-a lansat, în urmă cu cîteva luni, cel de-al doilea album, “Back to Black”, foarte apreciat de critici. Surse apropiate turbulentei cîntăreţe susţin că aceasta suferă, de mai multe luni, de atacuri cerebrale şi că are nevoie de tratament medicamentos pentru a le controla. “Părinţii săi sînt cu adevărat îngrijoraţi. Atacurile cerebrale şi drogurile de clasă A nu fac o bună combinaţie”, a declarat o sursă. În plus, soţul său, producătorul Blake Fielder-Civil, se află în închisoare din data de 10 noiembrie. Acesta va sta închis pînă la jumătatea lunii ianuarie, anul viitor, cînd va avea loc o nouă audiere în cazul în care este cercetat. Este acuzat că a complotat împreună cu un alt bărbat, Anthony Kelly, ca barmanul James King să nu depună mărturie într-un alt proces care îl vizează. În acest al doilea proces, Blake Fielder-Civil şi un complice, Michael Brown, sînt acuzaţi că l-au agresat şi rănit pe James King, pe 20 iunie. Se pare că soţul lui Amy Winehouse i-ar fi oferit barmanului suma de 200.000 de lire sterline pentru a nu depune mărturie la proces.

Amy Winehouse a explicat marţi, pe site-ul său de Internet, că nu poate să dea totul pe scenă, cîtă vreme nu îl are alături pe Blake. “Îmi pare rău, dar nu vreau să fac spectacol pe jumătate. Soţul meu este totul pentru mine şi fără el nimic nu mai este la fel”, a adăugat aceasta.