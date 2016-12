An agricol favorabil pentru România

România are toate şansele să aibă un an agricol favorabil, datorită cantităţilor de precipitaţii din primul trimestru al acestui an, au declarat, reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Meteorologie (ANM). \"Este foarte importantă şi distribuţia precipitaţiilor pe parcursul acestei luni, pentru că aprilie coincide şi cu luna însămânţărilor pentru campania din primăvara 2012. De aceea, după modul în care vor fi distribuite cantităţile de precipitaţii pe parcursul lunii aprilie, vom putea avea o apreciere clară asupra evoluţiei culturilor. În ceea ce priveşte grâul, acesta şi-a parcurs procesele de germinare şi răsărire pe un fond de umiditate deficitar, lunile ianuarie şi februarie au contribuit la îmbunătăţirea rezervei de apă din sol, însă luna martie a fost deficitară ceea ce a făcut ca procesele să fie oarecum întârziate. Precipitaţiile din aprilie ne dau speranţa că vor îmbunătăţi situaţia\", a explicat directorul executiv al ANM, dr. Elena Mateescu. În ceea ce priveşte prognoza pe următoarele luni, cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de normele climatologice, însă acest lucru nu exclude seceta, mai spune Mateescu. \"Aceste precipitaţii contribuie în mod deosebit la refacerea umidităţii şi la o bună evoluţie a culturilor. Putem avea situaţii sau zone, în care acestea se pot înregistra pe frecvenţe foarte scurte de timp, de o zi sau două, şi în rest să avem precipitaţii insuficiente. Este posibil să avem în anumite zone o rezervă bună de apă în sol, iar în altele, acolo unde precipitaţiile pot fi neuniform distribuite, să existe deficite de apă în sol\", a completat Elena Mateescu. Potrivit meteorologilor, ultimele luni din 2011 au fost marcate de secetă pedologică, respectiv scăderea nivelului apei în sol. Ei cataloghează toamna lui 2011 drept una deficitară din punct de vedere al precipitaţiillor. \"În noiembrie, de pildă, cantitatea medie de precipitaţii a fost de 1,5 litri pe metru pătrat, faţă de media normală de 40,3 litri\", au mai precizat sursele citate.