An bun pentru CS Farul

Aflat printre cluburile de elită din sportul românesc, CS Farul Constanța a organizat, ieri, tradiționala ședință de la final de an, în cadrul căreia s-a făcut bilanțul pentru 2014 și au fost desemnați cei mai buni sportivi ai grupării de pe litoral. „Anul 2014 a fost unul foarte greu, dar CS Farul a reușit să-l încheie cu rezultate bune, îndeplinindu-și astfel obiectivele, atât la competițiile interne, cât și la cele internaționale. Pe plan intern, am cucerit 246 de medalii, dintre care 69 de aur, 82 de argint și 95 de bronz. Bilanțul putea fi și mai mare, dar s-au ivit unele probleme neașteptate. De exemplu, la Campionatul Național de atletism în sală, unii dintre sportivi erau ușor accidentați, iar federația ne-a cerut să-i menajăm pentru întrecerile internaționale, Campionatul Național de natație a avut loc în același timp cu examenul de Bacalaureat, iar mulți sportivi nu au putut participa, în timp ce o halterofilă prezentă la Campionatele Mondiale Universitare nu s-a prezentat la Campionatele Naționale din cauza unei accidentări. Pe plan internațional, am adunat 43 de medalii la diferite competiții. 15 la Campionatele Mondiale, 5 de aur, 6 de argint și 4 de bronz, 3 la Cupa Mondială, 2 de aur și una de argint, 14 la Campionatele Europene, 1 de aur, 9 de argint și 7 de bronz și 8 la Campionatele Balcanice, 4 de aur, 3 de argint și 1 de bronz. Avem 470 de sportivi legitimați, iar 689 dintre aceștia sunt la loturile naționale sau la centrale olimpice. Ca bază materială, s-au făcut mici reparații la baza sportivă, care se prezintă în condiții bune, iar pe plan financiar, am încheiat anul fără datorii către sportivi sau antrenori. Anul viitor este unul foarte important, pentru că vor avea loc concursuri de calificare la Jocurile Olimpice de la Rio, din 2016, unde sperăm să trimitem câțiva sportivi”, a declarat directorul general al CS Farul, Ilie Floroiu.

GIMNASTICA AEROBICĂ, ÎN TOP

În clasamentul seniorilor, podiumul a fost ocupat în întregime de sportivii de la secția de gimnastică aerobică, grație celor cinci medalii câștigate la Campionatul Mondial. Prima în top a fost Corina Constantin, dublă campioană mondială, urmată de Andreea Bogati și Anca Surdu, ambele pe locul secund, și Bianca Becze, toate antrenate de Maria Fumea și Cristina Spînu. La juniori și tineret, prima poziție i-a revenit pugilistului Arsen Mustafa, vicecampion mondial de juniori și medaliat cu bronz la Campionatele Europene, urmat de kaiacista Daniela Varona, în timp ce ultima treaptă a podiumului a fost împărțită de canotorul Ionuț Brînză și karatista Andreea Constandache.

La ședința de ieri au fost prezenți reprezentanții instituțiilor cu care CS Farul a colaborat în acest an, dar și în cei anteriori, printre care Petrică Munteanu, din partea Primăriei Constanța și Consiliului Județean Constanța, Claudiu Teliceanu, directorul DJST Constanța, și Andrei Szemerjai, directorul LPS „Nicolae Rotaru” Constanța. „Vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături, autorităților locale, fără care nu am fi putut organiza la Constanța competiții de nivel național, cluburilor, asociațiilor sportive, federațiilor și sponsorilor”, a spus Floroiu. La final, un ansamblu folcloric format din copii din comuna Tăureni (județul Bacău), veniți la țărmul mării printr-un proiect al Consiliului Județean Constanța, a oferit un scurt moment artistic, interpretând câteva colinde de Sărbători.

Clasamentul celor mai buni sportivi de la CS Farul

Seniori

1. Corina Constantin (gimnastică aerobică, antrenori Maria Fumea și Cristiana Spînu)

2. Andreea Bogati și Anca Surdu (ambele gimnastică aerobică, antrenori Maria Fumea și Cristiana Spînu)

3. Bianca Becze (gimnastică aerobică, antrenori Maria Fumea și Cristiana Spînu)

4. Romeu Andrei și Corneliu Costiniuc (ambii navomodelism, antrenor Vasile Petrică)

5. Bianca Gorgovan și Mircea Zamfir (ambii gimnastică aerobică, antrenori Maria Fumea și Cristiana Spînu)

6. Eliza Samara și Cristina Hîrîci (ambele tenis de masă, antrenori Viorel Filimon și Liliana Sebe), Livia Cotoban (karate, antrenor Valerian Mușat)

7. Daniela Hondiu (sambo, antrenor Viorel Gâscă) și Florian Neagu (navomodelism, antrenor Vasile Petrică)

8. Andreea Cotoban și Andrei Tamași (karate, antrenor Valerian Mușat)

9. Marius Gavriloaie (gimnastică aerobică, antrenori Maria Fumea și Cristiana Spînu)

10. Andreea Ogrăzeanu (atletism, antrenori Cristina Manea, Dan Vlădescu) și Cristina Bujin (atletism, antrenor Bogdan Tudor)

Juniori și tineret

1. Arsen Mustafa (box, antrenor Mihai Constantin)

2. Daniela Varona (kaiac-canoe, antrenori Gabriel și Maria Aftenie)

3. Ionuț Brînză (canotaj, antrenori Dumitru Răducanu, Adriana Rîpă) și Andreea Constandache (karate, antrenor Valerian Mușat)

4. Romeo Găvan (karate, antrenor Valerian Mușat)

5. Mariana Dumitrache (haltere, antrenor Angheluș Beșleagă)

6. Andra Sîrbu (kaiac-canoe, antrenori Gabriel și Marian Aftenie)

7. Andreea Lefcenco (atletism, antrenori Cecilia Gevat și Alin Larion) și Andreea Timofei (atletism, antrenor Niculina Chiricuță)

8. Cristian Radu (atletism, antrenor Radu Beldiman)