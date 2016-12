An de austeritate pentru Armata Română

Şeful Statului Major General (SMG), generalul-locotenent Ştefan Dănilă, a declarat la începutul acestei săptămâni că 2013 va fi un an de austeritate în care se va menţine deficitul bugetar pentru operare şi înzestrare. „Anul acesta va fi un an de referinţă pentru transformarea şi modernizarea Armatei României, iar Statul Major General are obligaţia de a conduce acest proces şi de a sprijini deciziile politice prin prezentarea unor soluţii corecte, eficiente, viabile şi realiste. Ştim unde ne aflăm, ştim ce avem de făcut, cunoaştem vulnerabilităţile şi problemele care trebuie rezolvate şi de aceea sunt convins că împreună vom găsi soluţii, care trebuie atent analizate prin simulări şi evaluări care să le valideze“, a spus generalul-locotenent Ştefan Dănilă. Şeful SMG a adăugat că „2013 va fi anul restabilirii echilibrului între nevoi şi resurse, în gândire şi acte normative, precum şi în relaţiile dintre oameni“.