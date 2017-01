An de senzaţie pentru Simona Halep

Câştigătoare a turneului de junioare de la Roland Garros în urmă cu cinci ani, constănţeanca Simona Halep a fost catalogată drept o mare speranţă a tenisului românesc şi a confirmat aşteptările specialiştilor, reuşind să urce an de an în clasamentul WTA al senioarelor. Ascensiunea tinerei tenismene din oraşul de la ţărmul mării a căpătat proporţii extraordinare în ultimul sezon, transformând-o în senzaţia sportului alb la nivel mondial. Constănţeanca a început acest an pe locul 47 în ierarhia mondială, iar rezultatele sale din primele luni nu au fost spectaculoase. Intrată pe tabloul principal la turneele importante, Halep a pierdut mai mereu în primele tururi, în faţa unor adversare mai bine cotate. Totul s-a schimbat în turneul de la Roma, la începutul lunii mai, când sportiva în vârstă de 22 de ani a ajuns până în semifinalele întrecerii de categoria Premier, după ce a venit din calificări, trecând pe rând de trei jucătoare din Top 20 WTA, fiind oprită din drumul spre trofeu doar de liderul mondial, Serena Williams. A venit dezamăgirea de la Roland Garros, unde Halep a cedat în runda inaugurală, dar a fost doar un accident. La începutul lunii iunie, Halep a avut un parcurs impecabil la turneul de la Nürnberg (Germania), pe zgură, şi a câştigat primul trofeu WTA din carieră. O săptămână mai târziu, şi-a adăugat încă un trofeu în vitrină, impunându-se de această dată pe iarba de la ‘s-Hertogenbosch (Olanda). Chinuită de o accidentare la spate, constănţeanca s-a oprit în turul secund la Wimbledon, dar şi-a luat revanşa rapid şi a cucerit trofeul pe zgura de la Budapesta (Ungaria). Mutată pe hard, în SUA, Halep a devenit singura jucătoare din lume care a câştigat trofee pe toate suprafeţele de joc în 2013, adăugându-şi în palmares a patra victorie la un turneu WTA, la New Haven. Oprită în optimile de finală la US Open, constănţeanca a dat din nou lovitura, impunându-se la Moscova, un alt turneu de categoria Premier. “Cireaşa pe tort” a venit la final de sezon, când Halep a cucerit Turneul Campioanelor de la Sofia şi a urcat pe locul 11 WTA, cea mai bună clasare din cariera sa. Graţie parcursului excelent din 2013, constănţeanca a fost desemnată de forul mondial jucătoarea cu cel mai mare progres în acest an. „A fost un an frumos şi nebun, pentru că am avut nişte rezultate foarte mari. Nu mă aşteptam la început de an, pentru că am avut nişte probleme de sănătate, dar mă bucur că am făcut ce am făcut anul acesta şi sper să nu mă opresc aici”, a mărturit Simona Halep.

LA UN PAS DE TOP 10 WTA La un pas de Top 10 WTA, Halep are şanse mari să intre între cele mai bune jucătoare din lume, ţinând cont că nu are foarte multe puncte de apărat în primele luni ale anului viitor. Pentru sportiva în vârstă de 22 de ani va conta însă foarte mult debutul de sezon, prima mare provocare fiind Australian Open.

„De Crăciun voi fi la Constanţa, alături de familia mea, apoi voi merge la Bucureşti, pentru încă două zile de antrenamente. După aceea, voi pleca în Australia, pentru primul turneu de Mare Şlem al anului. Vreau să fiu relaxată, cu gândul că trebuie să câştig fiecare meci, chiar dacă va fi dificil. Voi da tot ceea ce pot şi sper să fac un rezultat bun. Vreau să mă menţin în Top 20, însă o să fie foarte greu, pentru că am multe puncte de apărat în a doua parte a anului. O să fie o presiune în plus, pentru că trebuie să-mi apăr toate turneele câştigate, dar sunt pregătită pentru orice şi, chiar dacă voi avea un eşec, o voi lua de la capăt şi voi munci la fel ca anul acesta”, a spus Halep.