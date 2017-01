An dificil pentru FC Farul

Echipa-fanion a fotbalului constănţean, FC Farul, a trecut în 2013 prin momente grele, fiind la un pas de retrogradare, dar şi aproape de desfiinţare în vară, reuşind în cele din urmă să încheie anul cu bine, păstrându-şi locul în liga secundă, cu speranţa unei calificări în play-off-ul Seriei 1 a Ligii a II-a. După o iarnă cu un cantonament peste hotare şi câteva transferuri importante, gruparea de pe litoral a începutul returul din postură de “lanternă roşie” şi cu Alin Artimon pe banca tehnică. Obiectivul de a scoate echipa din zona fierbinte a clasamentului a apăsat însă prea tare pe umerii constănţenilor, care, în ciuda unei victorii la “masa verde” în chiar prima etapă, în fiefului Sportului Studenţesc, au continuat seria rezultatelor negative. Drept urmare, după etapa a 13-a a sezonului trecut, FC Farul s-a despărţit de Artimon, intrat într-un conflict dur cu fanii “alb-albaştrilor”, iar pe banca tehnică a fost instalat Ion Răuţă, un farist cu state vechi. Misiunea sa de a salva echipa de la retrogradare părea imposibilă, dar noul antrenor a reuşit să mobilizeze jucătorii şi, după un final de campionat excelent, a menţinut gruparea de pe litoral în liga secundă.

„Sunt cel mai bucuros că ne-am îndeplinit obiectivul, dar cred că a fost unul ruşinos, iar actualul sezon a fost cel mai slab din istoria clubului. A fost extrem de dificil să ne salvăm, dar am acceptat să preiau echipa pentru că am văzut ce caractere au jucătorii şi am ştiut că, dacă facem o schimbare, este imposibil să nu avem rezultate”, a mărturisit atunci, cu lacrimi în ochi, Ion Răuţă.

O VARĂ FIERBINTE. Îndeplinirea obiectivului nu s-a concretizat însă şi cu o stabilitate la nivelul clubului, iar patronul Giani Nedelcu a anunţat că-şi retrage sprijinul financiar, ceea ce a trimis FC Farul în pragul falimentului. Suporterii au reacţionat rapid şi au căutat soluţii pentru a ţine echipa în viaţă, încercând să sensibilizeze opinia publică prin câteva mitinguri. Lor li s-au alăturat autorităţile locale, care au încercat să se implice pentru a salva gruparea de pe litoral, dar situaţia juridică destul de complicată şi datoriile fostului patron au blocat proiectul readucerii clubului pe linia de plutire. Disperaţi, câţiva fani, în frunte cu liderul galeriei, Sorin Mihăilescu, au intrat în greva foamei, iar gestul lor extrem l-a determinat pe Nedelcu să susţină în continuare echipa. Cu un lot complet remaniat şi format pe ultima sută de metri înaintea debutului noului sezon şi cu Ion Răuţă pe banca tehnică, FC Farul a pornit din nou la drum, propunându-şi o clasare în primele şase poziţii ale clasamentului Seriei 1.

DE LA EXTAZ LA AGONIE. În ciuda previziunilor sumbre, constănţenii au început bine noul campionat, ţinând pasul cu principalele candidate la promovare. Ghinionul şi lotul destul de subţire au pus însă punct seriei pozitive, iar FC Farul a alunecat din nou spre mijlocul clasamentului, depărtându-se tot mai mult de calificarea în play-off. Rezultatele slabe l-au costat postul de antrenor pe Ion Răuţă, care i-a predat ştafeta unui alt farist, Ştefan Petcu. Noul tehnician a prins un singur joc pe banca tehnică, după ce Federaţia Română de Fotbal a decis să amâne etapele programate la finalul acestui an. În ciuda unui eşec dureros pe teren propriu, 0-3 cu SC Bacău, Petcu a anunţat că obiectivul pentru 2014 rămâne acelaşi: un loc în primele şase clasate în Seria 1. „Încă mai sper la calificarea în play-off, dar trebuie să întărim lotul şi să facem o pregătire bună în iarnă”, a spus antrenorul principal al Farului după ultimul joc oficial din acest an.