An nou, buget vechi la Ostrov

PRIORITĂŢI Asfaltarea, pietruirea sau introducerea reţelei de canalizare sunt proiectele prioritare în acest an pentru Primăria comunei Ostrov, în ceea ce priveşte infrastructura. Conform proiectului de buget local pentru acest an, o parte din bani va fi direcţionată către investiţiile în infrastructură. „Bugetul este aproape la fel ca cel de anul trecut. Sper să putem să ducem la bun sfârşit proiectele pe care ni le propunem. În primul rând, vom finaliza pietruirea străzilor din mai multe localităţi ale comunei şi vom începe procesul de asfaltare a arterelor din satul Ostrov”, a afirmat primarul comunei, Niculae Dragomir. El a adăugat că, în condiţiile în care lucrurile vor decurge, din punct de vedere bugetar, aşa cum şi-a propus administraţia locală, locuitorii din Ostrov se vor putea bucura de o infrastructură rutieră modernizată. În plus, a spus edilul, Primăria va continua în acest an şi cu extinderea reţelei de canalizare în Ostrov. “Lucrările la proiecte vor fi executate cu forţe proprii, ceea ce înseamnă că vom cheltui mai puţini bani de la buget”, a afirmat Niculae Dragomir.

PROIECŢIE Edilul susţine că, în 2014, administraţia publică locală se bazează pe un buget de opt milioane de lei, aproximativ egal cu cel din 2013. „Am primit mai mulţi bani de la stat, din sumele de echilibru repartizate Primăriei, pentru că în 2013 am avut un grad ridicat de încasare din impozite şi taxe, reuşind să adunăm la buget 92% din valoarea contribuţiilor pe care persoanele fizice şi juridice erau obligate să le achite”, a spus Dragomir. Şeful autorităţii locale speră ca, săptămâna viitoare, să fie aprobat bugetul local. „Faptul că bugetul este la fel ca cel de anul trecut este un lucru bun pentru noi, pentru că ne ajută să realizăm diferite proiecte pentru comunitate”, a spus primarul. Dragomir a mai afirmat că, din cele opt milioane, 1,3 milioane de lei vor reveni sectorului de investiţii.