An perfect pentru Ioan Prundeanu

La capătul unui an perfect, care i-a adus titlul mondial şi cel european în proba de patru vâsle pe distanţa de 2.000 de metri, alături de colegii din ambarcaţiunea României, canotorul Ioan Prundeanu a primit Premiul Judeţean pentru Sport pe anul 2011, care desemnează cel mai bun junior constănţean al anului. Sportivul legitimat la LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa şi pregătit de Norica Sarchizian a confirmat astfel performanţa obţinută anul trecut, când a adus unica medalie pentru delegaţia tricoloră la Festivalul Olimpic pentru Tineret.

„A fost un an perfect pentru mine. Am cucerit atât titlul european, cât şi cel mondial în doar o lună. Ultimul a venit destul de greu, mai ales că în primele curse pierduserăm în faţa germanilor şi italienilor, dar în finală le-am arătat cine sunt cei mai buni. Nu le venea să creadă, motiv pentru care au şi insistat să fim testaţi antidoping, dar s-a dovedit că în spatele acestor rezultate a stat doar multă muncă. Este o performanţă istorică pentru canotajul românesc, care nu a luat în trecut medalie în această probă”, a spus Prundeanu. Canotorul care va împlini 19 ani în luna ianuarie a sosit la Constanţa în urmă cu peste cinci ani, fiind remarcat în urma unei selecţii efetuate de antrenorii Norica Sarchizian, Valentin Sarchizian şi Octavian Rusu, în judeţul Suceava. „Mi-a fost foarte greu când am plecat de acasă. Nu-i uşor să pleci departe de părinţi, în celălalt capăt al ţării, la doar 13 ani. Primele trei luni au dificile, dar în cele din urmă m-am adaptat şi am intrat în programul de pregătire. În fiecare zi normală de pregătire avem programate două antrenamente, unul de trei ore dimineaţa şi unul de două ore după-amiază. Vara ieşim pe apă şi parcurgem peste 30 de kilometri zilnic, iar iarna ne mutăm în sală. Este multă muncă, dar ştiu că mă va ajuta pe viitor să mă realizez”, a explicat Prundeanu. Sportivul constănţean şi-a stabilit obiectivele pentru sezonul următor, dar a mărturisit că marele vis rămâne prezenţă la Jocurile Olimpice din 2016, de la Rio de Janeiro. „În 2012 avem două obiective importante, Campionatul European de Tineret şi Campionatul Mondial de Tineret, unde sperăm să continuăm seria succeselor şi să urcăm din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Ar mai fi o mică şansă de calificare la Jocurile Olimpice de la Londra, pentru că mai sunt două locuri libere, dar este aproape imposibil. Ţinta noastră rămân Jocurile Olimpice din Brazilia”, a declarat Prundeanu. Sâmbătă, cel mai bun junior constănţean al anului va lua startul la ultimul concurs din 2011, apoi va pleca acasă într-o binemeritată vacanţă, până pe 5 ianuarie, când va reveni la antrenamente cu gândul la noi medalii.