Ana Maria Ferenţ îşi schimbă numele de scenă

Ana Maria Ferenţ, artista care s-a remarcat în peisajul muzical autohton ca membră a trupei „Demmo”, revine în show-biz cu un nou material discografic, intitulat „Fresh”. Interpreta va lansa noul album mîine, într-un club din capitală. Odată cu noul material discografic, Ana Maria Ferenţ s-a decis să îşi schimbe şi numele de scenă, astfel că publicul o va regăsi sub denumirea de AMF. La cinci ani după lansarea albumului „Cîntecul meu”, noul său disc, „Fresh”, va conţine opt piese şi două remix-uri. O parte dintre piesele de pe noul material au fost compuse de fostul ei coleg din trupa „Demmo”, George, iar celelalte melodii au fost realizate de Ionuţ Radu, Andrei Tudor şi Cristian Faur. „Mi-am dorit foarte mult acest album şi sînt foarte mulţumită de cum a ieşit. Eu am cîntat în toţi aceşti ani fără vreo pauză, dar, pentru că nu aveam un album scos, lumea credea că m-am apucat doar de scris şi nu mai cînt. Am emoţii pentru lansare, deoarece îmi doresc să iasă totul perfect!”, a declarat interpreta.

Primul single promovat de pe noul album este „She\'s Not Over You”, pe care Ana Maria Ferenţ l-a interpretat în cadrul unei emisiuni de televiziune, săptămîna trecută.