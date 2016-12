Ana Pascu, distinsă cu Colanul de Aur al COSR pentru întreaga activitate

Ana Pascu, care condus Federația Română de Scrimă între 1982 și 2013, a fost distinsă marți, cu prilejul alegerilor pentru președinția Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), cu distincția „Colanul de Aur”, pentru întreaga activitate depusă ca sportiv în scrimă și ca manager în sportul românesc. „Pentru mine este extrem de onorantă, nu m-am gândit la așa ceva, aproape e prea mult, dar mă bucurat pentru ea. Eu oricum rămâneam în sport, eu oricum îl ajutam pe Mihai, și dacă avea nevoie și pe Gabi, și cu ea aș fi stat. Am învățat foarte multe în experiența mea de 31 ani de manager la Federația Română de Scrimă, dar și din experiența mea internațională, de vicepreședinte al Federației Internaționale de scrimă, și este păcat să nu le împărtășești lor, celor tineri. Dar nu numai să le împărtășești, pentru că experiența asta poate ține loc de instruire, fiindcă m-am mai întâlnit cu situații cu care ei o să se întâlnească și atunci rezolvarea lor este mult mai ușoară”, a declarat Ana Pascu, campioană mondială la floretă și dublă medaliată cu bronz olimpic pe echipe.

Ana Pascu a opinat că Mihai Covaliu are calitățile necesare pentru a duce la capăt cu bine provocările noii funcții de președinte al COSR. „Medalia de aur de la Rio l-a făcut puțin mai cunoscut în lumea oamenilor care nu sunt consumatori de sport, însă lumea sportului îl cunoștea dinainte. El în momentul în care își propune ceva nu se lasă până nu termină, îndeplinește obiectivul respectiv și asta contează foarte mult. Este un copil extraordinar, eu îi zic așa pentru că îl consider copilul meu. Îl cunosc de când avea 12 ani și am stat lângă el și la bine și la rău. Știe să lucreze în echipă, e modest, e politicos, are respect față de oamenii care știu mai mult decât el și se informează tot timpul, Aceste lucruri au stat în balanță și cred că oamenii apreciază pe cineva care are dorința de a realiza ceva. El trebuie să pregătească o delegație pentru 2018 și 2020 care să ne aducă cu câțiva pași mai mult în față, să nu rămânem pe treapta asta 47 care este destul de neplăcută. Cum Covaliu este un învingător, un orgolios, cred că va face tot ce îi va sta în putință. După ce o să analizăm foarte bine care este situația de amănunt și care este strategia pe care putem s-o urmăm, fiindcă avem mai multe, ne trebuie una care poate fi implementată cât mai repede și care să nu coste foarte mulți bani pentru că nu avem de unde să scoatem bani așa pe loc”, a mai spus Ana Pascu.

