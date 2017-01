Ana Porgras a adus medalia de aur acasă

Revenită în elită, gimnastica românescă şi-a adus acasă, ieri, eroinele, care au dat lovitura la Campionatele Mondiale de la Rotterdam, cucerind o medalie de aur şi una de argint. În fruntea cu Ana Porgras, sportiva în vârstă de 17 ani legitimată la CS Farul care a cucerit titlul mondial la bârnă, delegaţia tricoloră a fost aşteptată la Aeroportul “Henry Coandă” din Bucureşti de familii, prieteni, admiratori, colegi, dar şi de conducătorii sportului românesc. Printre cei prezenţi s-au numărat şi Ilie Floroiu, directorul general al CS Farul, şi Sorin Başturea, directorul adjunct al clubului constănţean. „Le-am oferit câte un buchet de flori fiecăreia dintre componentele lotului naţional de gimnastică, pentru că toate merită apecierea noastră. I-am povestit Anei că am tremurat în faţa televizorului pe tot parcursul finalei şi că sper să fie doar un început, iar în 2012 succesul să fie şi mai mare. Sper ca în luna decembrie să obţinem acordul antrenorilor şi să o aducem pe Ana pentru câteva zile la Constanţa”, a spus Floroiu. Proaspăta campioană mondială a trecut fără emoţii şi a răspuns cu lejeritate întrebărilor presei. „Sunt foarte bucuroasă că am luat titlul mondial, dar visul meu este să câştig o medalie la Jocurile Olimpice. Nu am uitat momentele grele prin care am trecut, dar sper ca medalia această să mă ajute să le depăşesc mai uşor. Sper ca de acum încolo să fi lăsat în urmă toate ghinioanele şi să fi epuizat toate probleme de sănătate. Îmi doresc să fiu sănătoasă, ca să pot creşte exerciţiile în dificultate, iar în viitor să mă pot bate la podium şi la individual compus. Nu ştiu dacă medalia de acum îmi va uşura drumul spre Jocurile Olimpice, dar ştiu sigur că va fi nevoie şi de mai multă muncă. Înainte de a urca pe bârnă am avut emoţii şi mi-am spus că trebuie să mă adun şi să fac ceea ce ştiu eu mai bine. Sper să nu mă opresc aici şi să cuceresc şi aurul la Jocurile Olimpice”, a declarat Porgras. Micuţa gimnastă a plecat împreună cu restul delegaţiei la Complexul Olimpic de la Izvorani, unde va continua pregătirea sub comanda antrenorilor Mariana Bitang şi Octavian Bellu.