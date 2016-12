Ana Ruse, o neobosită călătoare şi autoare

Neobosita autoare de carte Ana Ruse este şi o neistovită călătoare. Îi place să ia la pas statele lumii şi să le împărtăşească şi celorlalţi din experienţele sale. Din 1992 şi până în prezent, scriitoarea a publicat aproape 20 de jurnale de călătorie, rezultat al incursiunilor sale europene, asiatice, americane. Cel mai recent periplu a avut, anul trecut, în fermecătorul Mexic, iar inefabila stare de emoţie trăită în timpul incursiunii sale a şi fost transpusă într-o carte: a 18-a din seria „jurnalelor de călătorie”. Lucrarea, numită sugestiv „Tainele Mexicului”, va fi lansată luna viitoare, pe 21 februarie, la Cercul Militar Constanţa.

„În Mexic, am mers pe urmele civilizaţiei Maya şi am avut posibilitatea să pun mâna pe calendarul mayaş, în perioada în care era isteria aceea cu sfârşitul lumii, pe 21 decembrie. Peisajul este nemaipomenit. Dar cel mai mult m-au impresionat siturile arheologice, urmele uimitoarei civilizaţii Maya”, a mai spus neobosita autoare de carte.

„LA ÎNCEPUT, AM SCRIS DINTR-UN FEL DIN EGOISM” „Întotdeauna mi-am dorit să călătoresc. Se spune că dacă îţi doreşti ceva foarte mult, vei reuşi. La început, am scris dintr-un fel din egoism, apoi am scris din dorinţa de a împărtăşi şi cu ceilalţi ceea ce am descoperit. Mai întâi mi-am văzut ţara, abia apoi am început să vizitez şi să scriu şi despre alte ţări”, a spus Ana Ruse.

Chiar dacă amintirea călătoriei din Mexic este încă proaspătă, scriitoarea şi-a făcut deja planuri de vacanţă. „Voi face o călătorie în Albania, dar nu ştiu dacă voi scrie o carte despre această vacanţă, pentru că oamenii sunt mai puţini interesaţi de ceea ce este aproape. Îi atrag mai mult locurile îndepărtate.”

Ana Ruse este membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Dobrogea, din anul 1995. Membru fondator al Societăţii de Haiku din Constanţa, al Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina, dar şi al Ligii Navale, scriitoarea are în „Curriculum vitae” şi o bogată activitate didactică, fiind în prezent pensionară, după ce a predat ca profesor gradul I la Şcoala nr. 29. De altfel, din dragoste pentru copii a scris nu mai puţin de 35 de cărţi. Cea mai recentă dintre acestea, „Copilărie de basm” va fi lansată vineri, de la ora 11.00, la Şcoala nr. 10.