ANAF a confiscat banii din conturile lui Voiculescu

După ce a fost condamnat la zece ani de închisoare în controversatul dosar "ICA" și încarcerat, Dan Voiculescu a rămas și fără sume importante de bani. Ieri, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) i-a confiscat omului de afaceri toți banii din conturi, ca urmare a deciziei Curții de Apel București. „Noi, prin cele două unităţi teritoriale, Administraţia Sectorului 1 şi Administraţia Judeţului Ilfov, am demarat procedurile de executare şi ducere la îndeplinire a dispoziţiei deciziei instanței. Le raportăm periodic anchetatorilor, inclusiv procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, care au instituit mare parte din măsurile asigurătorii, privind stadiul ducerii la îndeplinere a acestor dispoziții”, a declarat preşedintele ANAF, Gelu Ştefan Diaconu. Precizăm că instanța a decis confiscarea penthouse-ului din șoseaua Kiseleff al lui Dan Voiculescu, estimat la 250.000 de euro, 3.515.756,4 dolari, plus TVA-ul aferent, ce reprezintă chiria pe care acesta a încasat-o în baza contractului de închiriere a spaţiului Grivco de către Romtelecom, dar și confiscarea unor sume de bani pe care Voiculescu le are în conturi, pâna la suma de 15 milioane de lei, la BRD, şi până la cinci milioane de lei, la RBS Bank. Tot ieri, o comisie din cadrul Penitenciarului Rahova a decis ca Dan Voiculescu să execute pedeapsa de zece ani în regim închis, dar nu a stabilit închisoarea în care acesta va fi transferat.