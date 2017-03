ANAF a dublat popririle de conturi, în ianuarie

ANAF a blocat conturile a peste 21.000 de români, în ianuarie, dublu față de aceeași perioadă din 2016. Sumele poprite sunt de trei ori mai mari, ajungând la 244 milioane lei. De asemenea, a crescut și numărul firmelor cu conturi blocate de Fisc - 127.000 în ianuarie, față de 78.000 în urmă cu 12 luni. În acest caz, însă, sumele poprite au scăzut cu 7%, la 740 milioane lei. De notat că, din acest an, Fiscul poate bloca în conturi doar sumele pe care trebuie să le recupereze. Pentru 2017, ANAF are o țintă de încasări de 212,5 miliarde lei, cu 6,5% mai mare decât cea din 2016 (199,5 miliarde lei). Estimarea autorităților se bazează, din nefericire, pe o creștere economică ușor SF. Și-n plus, în primele două luni, încasările fiscale sunt mai mici decât în 2016. Pentru februarie, datele oficiale sunt cu plus, dar numai pentru că Guvernul a decis să modifice... calendarul, incluzând și sumele colectate la 1 și 2 martie. În ultimele săptămâni au avut loc mai multe întâlniri între premierul Sorin Grindeanu și șeful ANAF, Bogdan Nicolae Stan. Scopul? Posibile măsuri de îmbunătățire a colectării de taxe și impozite.