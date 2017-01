ANAF a inclus metoda terţului poprit în inspecţiile fiscale

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a extins, din acest an, metoda terţului poprit şi la inspecţiile fiscale, iar în urma verificărilor a fost încasată la buget, pînă la finele lunii iulie, suma de 31,14 milioane lei, potrivit preşedintelui instituţiei, Sorin Blejnar. Potrivit Codului de Procedură Fiscală, prin poprire se înţelege mecanismul de executare silită prin care sînt urmărite veniturile sau orice sumă de bani, titluri de valoare sau bunuri, deţinute sau datorate debitorului fiscal de către terţe persoane (terţ poprit) sau pe care acestea le vor datora în viitor. Practic, dacă o firmă A are datorii la o firmă B, iar firma B are obligaţii restante către stat pe care nu şi le poate onora din cauza acestor neplăţi, atunci executorii pot institui poprire asupra bunurilor firmei A pentru a achita sumele restante şi, astfel, datoriile către stat sînt plătite. „Anul acesta am dat o tematică prin care oblig inspectorii care efectuează controale fiscale ca, în momentul în care se duc la o societate comercială şi constată debite de plată sau sume suplimentare, să verifice şi datoriile pe care le are cu alte firme şi în acest sens să demareze procedurile de executare silită prin poprire a terţilor. Din luna aprilie, de cînd am stabilit această tematică, şi pînă la finele lunii iulie, 781 de contribuabili au fost terţi popriţi”, a declarat Sorin Blejnar. ANAF a efectuat în primele opt luni 57.688 de verificări la persoane juridice, în care au fost stabilite obligaţii suplimentare de plată în sumă de 3,957 miliarde de lei, reprezentînd diferenţe din impozite, taxe, contribuţii şi altele. Din totalul controalelor efectuate de la începutul anului, organele de inspecţie fiscală au dispus măsuri asiguratorii sub forma popririi asiguratorii şi a sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, la un număr de 1.059 contribuabili pentru suma totală de 1,116 miliarde de lei. Totodată, au fost confiscate bunuri şi sume în valoare totală de 95,116 milioane de lei, iar pentru deficienţele constatate au fost aplicate 14.477 amenzi contravenţionale însumînd 29,97 milioane de lei şi au fost înaintate un număr de 1.143 sesizări penale, pentru obligaţii în sumă de 1,997 miliarde de lei. Potrivit ANAF, ca urmare a inspecţiilor fiscale efectuate în aceeaşi perioadă, pierderea fiscală s-a diminuat cu suma de 1,048 miliarde de lei, valoarea acesteia crescînd, practic, de peste două ori faţă de cea înregistrată în perioada similară a anului trecut, de 416 milioane de lei.