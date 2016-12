ANAF acuză... una dintre cele mai cunoscute firme din România?

00:56:09 / 28 Aprilie 2015

alo

ADMINISTRATOR JUDICIAR FAIR & FULL INSOLVERNCY CONSULTING IPURL este pusa sa " acopere " aceasta evaziune fiscala . se aude ANAF ? credeti voi ANAF ca veti indrazni sa va luati de administratorul judiciar ? hai sa va vad!!!! mai exista o firma la Cernavoda !!! HIDROCORA in licghidare judicara !!! ANAF IA LICHIDATORUL JUDICIAR LA VERIFICAT SA VEZI SI AICI EVAZIUNE FISCALA !!! DE MILIARDE FRATELE MEU ANAF SI DNA DAR CEA MAI MARE EVAZIUNE O PATROMNEAZA SIRBU ANCA CRISTINA CU FIRMELE PE CARE LE ARE IN INSOLVENTA SI LE PROTEJEAZA NENE CA DOAR LUCREAZA SI EA LA SRI ASA L-A DAT IN GAT SI PE PREDESCU ... EA LA DAT , RESTUL E POVESTE...