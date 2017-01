ANAF anunţă verificări la milionarii care nu-şi pot justifica averile

18:52:57 / 05 Ianuarie 2015

ANAF

POATE ANAF TRECE SI PE LA NOI ARENDASI SI FERMIERI TARII CARE NE BATEM JOC DE TARANI LE DAM PRAF AN OCHI SI PE SPATELE LOR AM AJUNS MILIARDARI SI EVAZIONAM BUGETU DE STAT CAM CU CATEVA MILIARDE AN FIECARE AN . CINE NE CANTARESTE NOUA RECOLTA SI CINE NE TINE SOCOTEALA DECI TRAIASCA EVAZIUNEA