ANAF își pune ochelari cu dioptrie... evazionistă

Fiscul va controla averile altor 4.800 de persoane, prin extinderea programului început în 2011, în care a încadrat 400 de români cu averi de peste 20 milioane euro, noile controale pentru venituri nedeclarate urmând să înceapă în câteva luni, cu 120 de inspectori alocaţi. „Programul va continua la nivelul grupului-ţintă, dar vrem să declanşăm un nou program, extins, întrucât, din analizele de risc pe care le-am făcut în rândul persoanelor fizice, am constatat existenţa unor riscuri fiscale. Am considerat necesar să demarăm alt program, de aceeaşi natură, pentru circa 4.800 de noi persoane. Programul nu vizează doar controlul fiscal, ci şi creşterea conformării voluntare“, a declarat ieri șeful Direcției Verificări Fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Eugen Șerban. El a arătat că, pentru extinderea programului, Fiscul a avut nevoie de mai multe resurse și a înfiinţat servicii de verificări fiscale la nivel regional; mai exact, 120 de salariați ai ANAF au fost mutați în noile servicii. Până la vară, ei trebuie să fie instruiți, întrucât verificarea unei averi mari nu-i treabă ușoară. În programul inițial, marea problemă a fost diferența semnificativă între veniturile așteptate și cele declarate. „Persoanele țintite în programul extins au venituri de cel puțin 10 ori mai mari decât cele declarate, fapt care reiese din achizițiile făcute de ei“, a punctat Șerban. Cât despre românii care și-au ascuns avuțiile în conturi bancare din străinătate, Șerban a admis că ANAF nu are informații oficiale, dar că ar fi interesată să le obțină de la structurile similare din alte state. Reamintim că circa 220 de clienți ai HSBC Elveția (bancă suspectată că ar fi ajutat peste 100.000 de persoane să fenteze Fiscul - n.r.), cu conturi totale de 1,3 miliarde dolari, au legături cu România, 11 dintre ei având chiar cetățenie sau pașaport românesc.