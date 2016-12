ANAF, Înapoiatozaurus Rex

11:24:35 / 05 Mai 2014

Ironia e buna daca si cetatenii ar sti sa foloseasca tehnologia

Daca si oamenii carora le e adresata aceasta masura ar sti sa foloseasca tehnologia atunci nu ar fi nevoie de informari scrise. Sunt oameni pentru care e un mister si cum functioneaza usile glisante automate la benzinarie cu atat mai putin telefonul mobil si alte tehnologii. Mijloacele de proba in instanta sunt inca proba cu inscrisuri. Daca ar face ANAF un sistem electronic de informare prin mail i-ar trebui de 1000 de ori mai mult decat i-a trebuit lui FACEBOOK sa ajunga atat de puternic. Bani evident pentru crearea unei retele informatice puternice. Te duci la ANAF si nu se stie daca e platita taxa auto pentru o masina inmatriculata in alt judet. Nu se stie daca a fost platita nici in judetul de domiciliu ca a fost facuta in alt an inmatricularea . Caz real. Asa ca mai bine sa trimita scrisoare prin posta