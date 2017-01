ANAF intră la cură de... debirocratizare

13:06:59 / 05 Martie 2016

anaf

Faceti curatenie! Sant adevarate ,,focare de infectie" in anaf Constanta. Poate le explicati care le este locul in raport cu contribuabilii, pe care din start ii catalogheaza ca evazionisti. Sant atenti si aplica legea correct si in corelare cu legislatia europeana ,doar cand este vorba de MULTINATIONALE.