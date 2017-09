ANAF scotocește prin seiful băncilor. Găsește ceva?

Fiscul a început verificările la două dintre cele 18 bănci care nu au profit în România, a anunțat, duminică seară, premierul Mihai Tudose - „Avem 36 de bănci active, 18 sunt pe plus, 18 nu sunt. Eu cred că trebuie să le ajutăm, poate facem o fundație, să le dăm niște bani; înțeleg că ele au venit aici să ne ajute... zici că sunt subsidiare ale Crucii Roșii sau pur și simplu au venit aici crezând că toți purtăm tricouri pe care scrie Fraier. La două dintre ele este ANAF-ul acum, iar eu cred că o să ieșim public și o să spunem că banca X nu are profit de doi - trei ani și nu e sigur să îți ții economiile acolo“. Pe de altă parte, băncile își publică trimestrial rezultatele financiare, deci n-ar fi chiar o super-ultra-mega-surpriză... Pe de altă parte, opoziția nu-i impresionată. Fostul bancher Lucian Isar spune că un control ANAF la bănci nu este un eveniment excepțional care să fie prezentat ca mare realizare guvernamentală - „Actualul ministru de Finanțe a mai fost în vizită la bănci și se preface că nu știe unde zac actele de control. Campania media dedicată celor două (DOUĂ!) controale are două roluri - să justifice în opinia publică justețea introducerii unui impozit suplimentar pe activitatea bancară (unul incorect, care va fi decontat tot de către clienți); chemarea băncilor la negocieri pentru anumite facilități de credit, sponsorizări și redirecționări ale bugetelor de publicitate. Aici e încurcat mult Manole (guvernatorul BNR, Mugur Isărescu - n.r.)“.