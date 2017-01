ANAF tace mâlc când i se aduc acuzații grave

17:51:18 / 20 August 2014

Pt nr 4

Daca est multumit cum arata Constanta inseamna ca n-ai vizitat sau vazut orase mari ca Sibiu,Cluj,Brasov,Timisoara,Suceava,Deva,Pitesti.Piatra Neamt si ma opresc doar la atat Constanta noastra nu intra la aspect gospodaresc nici in primele 30 capitale judetene. Cum treci podurile dunarene parca incepe o alta lume,ca sa nai spun ce simti cand treci Carpatii. Noi constantenii am ramas cu aura anilor 50/60 cand mai beneficiam,clandestin,de pe urma miilor de marinari straini care coborau de pe vapoare in timpul liber sau ne plimbam pe faleza Cazinoului unde ne permiteam sa ne racorim cu o bere. Azi trebuie sa ocolim Cazinoul pt siguranta fizica sa nu cada pe noi sau sa sarim peste gropi