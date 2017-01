Analia Selis, mamă pentru a doua oară

Cântăreaţa cu origini argentiniene, Analia Selis, care s-a afirmat pe scena românească în urmă cu opt ani, a devenit mamă pentru a doua oară, sâmbătă seară, când l-a născut pe micuţul Tiago, după cum informează managerul artistei.

„A fost o zi lungă şi minunată. Nu ar ajunge nici măcar vorbele să descriu ce sentiment am... Atât de frumos este încât nu îmi ajung cuvintele. Am retrăit sentimentul acela unic de a îmi aduce copilul în lume şi senzaţia aceea indescriptibilă, la fel ca şi cu Noa. Am simţit că Dumnezeu a pus mâna pe mine”, a spus artista.

Tiago a fost născut natural, sâmbătă, la ora 22.22, cântărind 3,700 kilograme şi măsurând 53 de centimetri. Bebeluşul este sănătos şi a primit nota 10 la naştere.

Analia Selis este căsătorită cu violoncelistul Răzvan Suma, iar primul lor copil, o fetiţă pe nume Noa, s-a născut pe 3 ianuarie 2011.

Cântăreaţa Analia Selis are dublă cetăţenie, argentiniană şi română, pe cea din urmă obţinând-o în august 2010. Debutul Analiei Selis în România a avut loc în 2004, când solista a reprezentat Argentina la Festivalul „Cerbul de Aur” de la Braşov şi a obţinut locul al treilea. În anul următor, ea a lansat primul său album în România, intitulat „Aqui, hoy”.