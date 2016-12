Analia Selis, mămică pentru a doua oară

Analia Selis şi soţul ei, violoncelistul Răzvan Suma, aşteaptă atât sania cu reni, cât şi... barza, dar au fost discreţi cu această veste timp de aproximativ patru luni. Artista a făcut marele anunţ ieri dimineaţă, la o emisiune matinală televizată şi a mărturisit că este mai mult decât fericită pentru evenimentul nou din viaţa sa. „Nu ştiu ce este, sper să fie băiat, am muncit la acest „proiect” şi intru acum în luna a cincea. Am muncit cu scop. Am vrut şi acest copil, aşa că am depus toate eforturile în această direcţie”, a declarat Analia Selis.

Tânăra mămică a născut în luna ianuarie a acestui an o fetiţă sănătoasă, pe care a botezat-o Noa şi care este primul ei copil. „Sper să mă ţin de cuvânt şi să rămân din nou însărcinată cât mai repede”, a declarat cântăreaţa la scurt timp după ce a născut. Se pare că dorinţa sa a devenit realitate într-un timp chiar foarte scurt. La mai puţin de un an, Analia a rămas din nou însărcinată. Artista a mărturisit cu această ocazie că şi între ea şi sora ei diferenţa de vârstă este foarte mică, de câteva luni.