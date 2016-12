Analiştii cred că economia a scăzut cu 9 -10% în trimestrul al doilea

Economia a înregistrat în trimestrul al doilea o contracţie de 9 - 10%, în contextul în care niciun sector nu a mai susţinut activitatea economică, consideră unii economişti. Media estimărilor analiştilor indică o contracţie a economiei de 9,4% pentru trimestrul al doilea. Cel mai pesimist dintre analişti este Laurian Lungu, director al Macroanalitica. El consideră că economia a scăzut cu circa 10% în trimestrul al doilea faţă de perioada similară a anului trecut. „Nu cred că a existat vreun sector care să susţină activitatea economică în trimestrul al doilea. Construcţiile, care au sprijinit economia în primul trimestru, au scăzut foarte mult şi probabil au înregistrat cel mai puternic declin dintre sectoarele economice”, a spus Lungu. Şi Nicolaie Chidesciuc, senior-economist la ING Bank România, a menţionat că există riscul ca scăderea economiei să fie de peste 10% în trimestrul al doilea, deşi estimează un declin al PIB-ului de 9,7%. „Se poate ca noi să fi fost optimişti în ceea ce priveşte evoluţia sectorului serviciilor, care deţine o pondere de circa 50% din PIB. La nivelul trimestrul al doilea, nimic nu a evoluat favorabil, iar cea mai mare scădere, în ceea ce priveşte contribuţia la PIB este probabil să vină din partea serviciilor”, a explicat economistul ING Bank. El a menţionat că evoluţia economiei din trimestrul al doilea implică, avînd în vedere şi anul agricol mai slab, o scădere a PIB de peste 10% în trimestrul al treilea, în contextul în care există şi un efect de bază nefavorabil. România a înregistrat în trimestrul al doilea şi al treilea din 2008 creşteri economice record de 9,3% şi, respectiv, 9,1%. Economistul-şef al Raiffeisen Bank România, Ionuţ Dumitru, estimează că economia s-a restrîns cu 9% în trimestrul al doilea, în condiţiile în care toate sectoarele vor înregistra scăderi. „Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de construcţii, industrie şi agricultură, în timp ce serviciile au avut cel mai mic declin”, consideră Dumitru. Cel mai optimist dintre analişti este economistul-şef al UniCredit Ţiriac Bank, Rozalia Pal, care consideră că economia s-a redus cu 8-9% în trimestrul al doilea. „Nu cred că au existat sectoare care au susţinut activitatea economică. Chiar şi sectorul de construcţii, care a mers în primul trimestru din inerţie, vom vedea o scădere în perioada aprilie-iunie. În plus, agricultura îşi va accentua scăderea în trimestrul al doilea, iar serviciile au înregistrat o scădere drastică, mai ales pe partea de comerţ”, a spus Pal. În ceea ce priveşte estimările privind contracţia economiei în 2009, analiştii UniCredit şi ING Bank au afirmat că cifrele actuale, de 5,2% şi, respectiv, 7,1%, vor fi revizuite în sens negativ după publicarea datelor INS privind evoluţia PIB în trimestrul al doilea. Dumitru şi Lungu consideră că scăderea economică se va situa în acest an în jurul a 8%, în contextul în care anticipează o uşoară revenire a industriei. „Trimestrele doi şi trei vor fi cele mai slabe din punct de vedere economic în 2009. Ultimul trimestru va înregistra cea mai bună performanţă din întregul an, şi datorită efectului e bază”, a spus economistul-şef al Raiffeisen Bank România. În primul trimestru al acestui an, economia s-a contractat cu 6,2% comparativ cu perioada similară a anului trecut, al şaselea declin al PIB la nivelul UE, din cauza scăderilor mai accentuate în agricultură şi industrie. Fondul Monetar Internaţional prognozează pentru România o scădere economică de 8-8,5% în 2009, dublu faţă de estimarea anterioară, din luna martie, de 4,1%.