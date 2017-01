Anamaria Marinca, în topul celor mai bune actriţe

Anamaria Marinca figurează într-un top al celor mai bune actriţe ale anului 2008, realizat de criticii cotidianului britanic „ The Independent“ şi inclus într-o retrospectivă a anului cinematografic care a trecut.

Criticul Jonathan Romney de la „The Independent“ apreciază că, pentru cinematografie, anul 2008 a fost un an extrem de viguros şi de plin de surprize. „The Independent“ face o retrospectivă a anului în cinematografie, contabilizînd o serie de evenimente şi realizînd mai multe topuri.

Astfel, Anamaria Marinca figurează în topul celor mai bune actriţe ale anului 2008 cu rolul din „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile“, alături de Kristin Scott Thomas, cu rolul din „I\'ve Loved You So Long / Il y a longtemps que je t\'aime“, regizat de Philippe Claudel, Kathryn Worth, cu „Unrelated“, Romola Garai, cu „Angel“, Tilda Swinton, pentru rolul din „Burn After Reading / Citeşte şi arde“, Sally Hawkins, pentru personajul din „Happy Go Lucky“ şi Asia Argento, pentru rolul din „The Last Mistress“.

Cotidianul britanic a realizat şi un clasament al celor mai buni actori, în care figurează Daniel Day-Lewis, pentru „There Will Be Blood / Va curge sînge“, Michael Fassbender, pentru „McQueen\'s Hunger“, Mathieu Amalric, cu „The Diving Bell and the Butterfly / Scafandrul şi Fluturele“ şi „Heartbeat Detector“, Eddie Marsan pentru rolul din „Happy Go Lucky“ şi Robert Downey Jr cu „Tropic Thunder / Furtuna tropicală“.