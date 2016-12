Ananasul, bun diuretic

Ananasul are acţiune diuretică, astfel că o cură cu acest fruct elimină atât sărurile, cât şi apa în exces din ţesuturile subcutanate. El ajută în celulită şi obezitate. Fructul are acţiune antiedematoasă şi antiinflamatoare, acţionând în edemele datorate albuminuriei, în edemele traumatice, edeme pulmonare, contuzii, rupturi de ligamente sau de muşchi, insuficienţă venoasă. De asemenea, ajută în refacerea ţesuturilor în răni şi arsuri. Ananasul conţine multă apă (83-84%), protide, hidraţi de carbon, acizi organici, bromelina, cisteine similare ca acţiune bromelinei, pectine, fibre vegetale, vitamina C. Are un aport caloric redus şi conţine puţine substanţe minerale şi vitamine. Datorită bromelinei, este foarte util în dispepsii, atonie gastrică şi anorexie.