Ananasul, capabil să împiedice metastazele

Ananasul proaspăt conţine toată gama vitaminelor, cu excepţia vitaminei B12 şi E, şi 16 minerale, mai bine reprezentate fiind magneziul, fierul, calciul, cuprul, zincul şi iodul. Terapeutic, ananasul este apreciat mai ales pentru efectul său de detoxifiant puternic, aşa cum nu-l mai are niciun alt fruct. Ananasul poate fi folosit ca leac împotriva răcelii şi a infecţiilor, dar şi pentru ameliorarea manifestărilor care însoţesc începutul menopauzei. Miezul de fruct proaspăt este o sursă majoră de betacaroten, vitamina C şi vitamine din complexul B, fructul fiind astfel recomandat persoanelor cu un sistem imunitar deficitar, incapabil să facă faţă ameninţărilor virale, bacteriene şi fungice. Prin bogăţia de fibre pe care o are, ananasul conferă rapid senzaţia de saţietate. Ananasul este, de asemenea, recomandat persoanelor lipsite de energie, depresive şi anxioase, stări pe care le amelioreaza simţitor, datorită conţinutului de triptofan şi serotonină, hormoni supranumiţi şi “ai bunei dispoziţii”. Se pare că împreună cu alte elemente, care se găsesc tot în ananas, bromelaina ajută la stoparea proliferării celulelor canceroase, împiedicând metastazele.