Ananasul tratează bronşita

Specialiştii au ajuns la concluzia că ananasul nu este doar un bun desert, ci ajută cu succes la vindecarea unor răni, dar este de folos şi în caz de bronşită, difterie şi tuberculoză. Fructul este bogat în potasiu, mangan, cupru, magneziu, Vitamina C, B6, şi nu numai, conform Suite101.com. Ananasul conţine şi o enzimă cunoscută pentru proprietăţile sale antiinflamatorii, de aceea este indicat în caz de osteoartrită, sinuzită, tromboză. Fructul previne gingivita şi alte probleme ale gingiei, însă are un efect benefic şi asupra pielii, făcând-o mai fermă şi prevenind ridurile, graţie conţinutului mare de Vitamina C, cu efecte asupra colagenului.