Anastacia, în „Heavy Rotation” pentru publicul din România

Cîntăreaţa americană Anastacia, care, marţi seară, a concertat la Bucureşti, în cadrul turneului său „Heavy Rotation\", a prezentat publicului român, la prima întîlnire cu acesta, un show vibrant, în care a depăşit cu naturaleţe şi umor micile probleme inerente într-un spectacol live. Cîntăreaţa cu o voce inconfundabilă - guturală, matură - a urcat pe scena de la Sala Polivalentă din Bucureşti puţin după ora 21.00, după un recital susţinut în deschidere de Claudia Cream. Imediat după prima piesă, ea şi-a salutat cei circa 2.500 de spectatori, care au primit-o cu aplauze, şi a continuat show-ul cu „One Day In Your Life\", hitul său din 2002. Însă, spre final, ea a fost nevoită să-şi întrerupă piesa pentru că se înecase. „Îmi pare rău, cred că mi-am înghiţit propria...\", a spus cîntăreaţa, printre accese de tuse. „Asta se întîmplă cînd aveţi o artistă, live, care se îneacă\", a adăugat ea, dregîndu-şi vocea cu cîteva vocalize puternice. „Acum - Bună seara!\", a reluat ea, în aplauzele încurajatoare ale celor prezenţi. „Dumnezeule, ce început de spectacol! Întotdeauna m-am întrebat dacă o să mi se întîmple aşa ceva vreodată (...). Vă promit că o să fie mai bine în continuare\", i-a asigurat ea pe cei prezenţi, reluînd concertul cu „Same Song\".

În ciuda începutului care a dat emoţii celor prezenţi, Anastacia şi-a continuat show-ul, spontană şi volubilă. Ea a dat un autograf unui fan din sală, a invitat pe un altul la dans, chiar pe scenă, a pierdut şirul versurilor la o altă piesă, dar a fost răsplătită cu aplauze puternice de toţi cei prezenţi. Desigur, din concert nu a lipsit un moment dedicat lui Michael Jackson, secvenţă adoptată în ultima vreme în concertele mai tuturor muzicienilor, indiferent de genul abordat. Nu au lipsit din concert nici hituri precum „Paid My Dues\", pe finalul căruia instrumentiştii care o acompaniau pe Anastacia şi-au pus în valoare talentele, „Sick & Tired\", „Not That Kind\" şi „I\'m Outta Love\".

Pe parcursul celor două ore de spectacol, Anastacia a fost plină de energie, vrînd parcă să recupereze cei patru ani care au trecut de la precedentul său turneu, „Live at Last\" (2004 - 2005). Puterea este moneda de schimb a Anastaciei, fie că este vorba de vocea sa, show-ul pe care-l pune în scenă, ori pur şi simplu stilul său de viaţă - exemplu fiind cancerul la sîn cu care s-a luptat în 2003. Deşi este o reprezentantă a vechii şcoli de muzică pop, ea reuşeşte să iasă în evidenţă atît cu balade, cît şi cu piese dance pline de vigoare.

Însă Sala Polivalentă a fost doar pe jumătate plină la concertul său, unde biletele au costat între 100 şi 400 de lei, în condiţiile în care publicul din Bucureşti mai avea de ales, săptămîna aceasta, între concertul lui Leonard Cohen, de vineri şi festivalul gratuit Tuborg Green Fest (vineri, sîmbătă şi duminică). Printre cei prezenţi la spectacol s-au numărat Dan Bittman, Ana-Maria Ferentz, Silvia Dumitraşcu, Anna Lesko, Mihai Alexandru, Adrian Enache, Andra şi Cătălin Măruţă.

Anastacia Lyn Newkirk s-a născut la Chicago, în septembrie 1968, dar s-a mutat la New York în adolescenţă, împreună cu mama, sora şi fratele său, imediat după divorţul părinţilor. Fiind diagnosticată cu boala Crohn, Anastacia nu a renunţat la visul său de a deveni dansatoare, avînd apariţii frecvente în emisiunea Club MTV şi dansînd în videoclipurile Salt-n-Pepa. Prezentîndu-şi vocea guturală, inconfundabilă, în cadrul MTV Talent Show, în 1999, ea a semnat un contract cu casa de discuri Epic, un an mai tîrziu debutînd cu albumul „Not That Kind\". Primul extras pe single, „I\'m Outta Love\", a propulsat-o pe Anastacia în rîndul starurilor în Europa, Asia şi Australia, următorul său album, „Freak of Nature\", livrînd acelaşi mix de beat-uri dance şi pop.

În 2003, totul se schimbă pentru artistă. Descoperirea unui nodul la sîn i-a dat viaţa peste cap, fiind diagnosticată cu cancer. Povestea a apărut imediat în presă, chiar înainte ca artista să aibă timp să-şi anunţe prietenii. Din fericire, Anastacia a răspuns bine la radioterapie, astfel încît, în iunie 2003, artista a aflat că a cîştigat lupta împotriva cancerului. Avînd această experienţă, Anastacia a continuat să susţină campanii sociale în care să explice beneficiile evidente pe care le poate avea o diagnosticare timpurie a cancerului şi a strîns sume considerabile de bani pentru a susţine lupta împotriva acestei maladii.

În 2004, ea a lansat un nou album, „Anastacia\", pe care a abordat un sound rock, urmat, în 2008, de discul „Heavy Rotation\".