Anastacia promite un spectacol senzaţional în România

Cîntăreaţa Anastacia pregăteşte un spectacol grandios pentru fanii săi din România. Evenimentul va avea loc pe 1 septembrie, la Sala Polivalentă din Bucureşti şi va reprezenta o adevărată desfăşurare de forţe, echipamente tehnice pentru lumini, sonorizare, ecrane, decoruri şi momente surpriză. Peste 150 de oameni sînt agrenaţi în producţia acestui impresionant eveniment, la Bucureşti urmînd să sosească patru camioane, trei automobile VIP şi patru autobuze supraetajate. Concertul va beneficia de un sistem audio de ultimă generaţie, care va fi adus special, din Statele Unite, de către staff-ul cîntăreţei.

Pe toată durata spectacolului, Anastacia va schimba cinci ţinute şi va fi însoţită de 14 instrumentişti, dansatori şi backing vocals, care vor evolua pe scena impresionantă: 17 metri lungime şi o lăţime de 12 metri. Accesul este interzis la concert pentru persoanele care deţin asupra lor arme, alcool, sticle, cutii, echipament profesional video şi audio sau lasere, iar la dispoziţia fanilor artistei va fi pusă o gamă largă de produse promoţionale, care constă în tricouri, şepci, brelocuri, cărţi sau albume ale Anastaciei. Acestea sînt aduse special de către managementul artistei şi vor fi amplasate de către organizatori în holul Sălii Polivalente.

Biletele pentru concertul Anastaciei, programat în prima zi a toamnei, la Bucureşti, au fost puse, deja, în vînzare, fiind la dispoziţia doritorilor în reţeaua naţională a magazinelor Diverta, la magazinul Muzica, la casa de bilete a Sălii Palatului sau pot fi comandate şi online, de pe site-urile bilete.ro, blt.ro sau ticketpoint.ro. Preţurile lor variază, în funcţie de locul ocupat în sală, între 100 şi 400 de lei.

Cunoscută pentru piese precum „I’m Outta Love”, „Paid My Dues” sau „Sick and Tired”, starul pop-rock Anastacia a inclus România în destinaţiile în care îşi promovează cel mai recent album al său, intitulat „Heavy Rotation”. Turneul european cuprinde show-uri în marile oraşe, precum Moscova, Madrid, Valencia, Taormina, Londra sau Amsterdam.

Anastacia Lyn Newkirk s-a născut în Chicago, în anul 1968. S-a mutat la New York, în adolescenţă şi a fost diagnosticată cu boala Crohn, însă Anastacia nu a renunţat la visul său de a deveni dansatoare, avînd apariţii frecvente în emisiunea Club MTV şi dansînd în videoclipurile Salt-n-Pepa. În anul 2000, debutează cu albumul „Not That Kind\", iar primul single extras, „I’m Outta Love\", o va propulsa pe Anastacia în rîndul starurilor din Europa, Asia şi Australia. Următorul său album, „Freak of Nature\", va livra şi el acelaşi mix de beat-uri dance şi pop extraordinare.

În 2003, viaţa artistei s-a dat peste cap, fiind diagnosticată cu cancer, dar Anastacia a răspuns bine la chimioterapie, astfel încît, în luna iunie a aceluiaşi an, a aflat că a cîştigat lupta împotriva cumplitei boli. Experienţa a motivat-o pe Anastacia să susţină campanii sociale în care să explice beneficiile evidente pe care le poate avea o diagnosticare timpurie a cancerului şi a strîns sume considerabile pentru a susţine lupta împotriva maladiei.

În 2004, Anastacia a lansat un nou album, pe care a abordat un sound rock, iar în 2008, a scos pe piaţă produsul discografic „Heavy Rotation\". Pentru acest material, Anastacia a colaborat cu nume celebre din industria muzicală, precum Rodney Jerkins, Guy Chambers, Ne-Yo, Lester Mender, JR Rotem şi The Heavyweights. Concertul starului pop-rock Anastacia de la Bucureşti este organizat de Media Services Events.