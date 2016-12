Anastacia va concerta în România

Renumita interpretă americană Anastacia va susţine un concert la Sala Polivalentă din capitală, pe data de 1 septembrie. Biletele pentru acest eveniment se vor pune în vînzare în reţeaua magazinelor Diverta, precum şi online, pe site-urile www.bilete.ro, www.blt.ro şi www.ticketpoint.ro.

Starul pop-rock Anastacia, cunoscută pentru piese precum „I\'m Outta Love”, „Paid My Dues” şi „Sick and Tired”, a inclus România în turneul său european de promovare a celui mai recent album, „Heavy Rotation”, care mai include show-uri la Moscova, Madrid, Valencia, Taormina, Londra, Amsterdam. Anastacia Lyn Newkirk s-a născut în Chicago, în luna septembrie a anului 1968, dar s-a mutat la New York în adolescenţă, împreună cu mama, sora şi fratele său, imediat după divorţul părinţilor. Fiind diagnosticată cu boala Crohn, Anastacia nu a renunţat la visul său de a deveni dansatoare, avînd apariţii frecvente în emisiunea Club MTV şi dansînd în videoclipurile trupei „Salt-n-Pepa”. Prezentîndu-şi vocea guturală, inconfundabilă, în cadrul „MTV Talent Show”, în 1999, ea a semnat un contract cu casa de discuri „Epic”, un an mai tîrziu debutînd cu albumul „Not That Kind”. Primul extras pe single, „I’m Outta Love”, a propulsat-o pe Anastacia în rîndul starurilor în Europa, Asia şi Australia, următorul său album, „Freak of Nature”, bucurîndu-se de acelaşi succes.

În 2003, totul se schimbă pentru artistă. Descoperirea unui nodul la sîn i-a dat viaţa peste cap, fiind diagnosticată cu cancer. Povestea a apărut imediat în presă, chiar înainte ca artista să aibă timp să îşi anunţe prietenii. Din fericire, Anastacia a răspuns bine la chimioterapie, astfel încît, în iunie 2003, artista a aflat că a cîştigat lupta împotriva cancerului. Avînd această experienţă, Anastacia a continuat să susţină campanii sociale în care să explice beneficiile evidente pe care le poate avea o diagnosticare timpurie a cancerului şi a strîns sume considerabile de bani, pentru a susţine lupta împotriva acestei maladii. În 2004, artista a lansat un nou album, pe care a abordat un sound rock. În aprilie 2008, interpreta a lansat albumul „Heavy Rotation”, la care a colaborat cu nume celebre din industria muzicală: Rodney Jerkins (cîştigător al premiului Grammy), Guy Chambers (a colaborat cu Robbie Williams), Ne-Yo, Lester Mender (a colaborat cu Shakira, Nelly Furtado, Dido), JR Rotem (Rihanna, Lil Kim, Leona Lewis) şi „The Heavyweights” (Missy Elliot, PussyCat Dolls).